CHP Lideri Özgür Özel Meydan Okudu: Merkez Medya İçin Boykot Çağrısı Yaptı
CHP Lideri Özgür Özel Meydan Okudu: Merkez Medya İçin Boykot Çağrısı Yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merkez medyaya sert sözlerle yüklendi, boykot çağrısı yaptı. Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu haberlerini göstermeyen, çarpıtan medyaya seslenen Özel, 'Sizi izleyen bize oy veren yüzde 70, tüketimden gelen gücünüzü diğer firmalarınızın ürününüzü tüketirsem, sizi izletirsem namerdim. Ya tarafsız olun ya bundan sonra karşı tarafındayız' sözleriyle yüklendi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının arka planını anlattı:
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Merkez medya için boykot çağrısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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