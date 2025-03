CHP Lideri Özgür Özel Meydan Okudu: Merkez Medya İçin Boykot Çağrısı Yaptı

'Şu anda içeride 106 kişi gözaltında. Öyle isimler var ki… Ekrem Başkan’a da soruyorlar, ‘Bunu tanıyor musun, bunu tanıyor musun?’ Gözaltında olan bu kişiler soruluyor, biz de bazı isimleri arkadaşlar herkes birbirine soruyor bu binada mesela. ‘Bu nereden çıktı, bu kim?’ falan diye. Bilmediğimiz isimler oluyor. Şimdi anladık, bütün açıklığıyla anlatıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ismi anılan şirketlerine, ihale alan kim varsa ve o şirketlerde ihale yetkilisi kim varsa bunların isimleri alınmış ve hepsi evlerinden toplanmış. Bu yöntemle ilerlerseniz mesela dört şirket adı daha yazar, yarın 100 kişiye daha operasyon yapabilirsiniz. Örneğin X belediyesi, bu yöntemle Konya Büyükşehir’e gidersiniz orada da sabahın köründe 150 kişiyi alabilirsiniz. Hiçbir kısıt yok. Çünkü ihaleyi verirken imza atanlar. İhaleyi alan şirketin bütün yöneticileri. Listemiz bu arkadaşlar. ‘Hayır’ diyen beri gelsin. Çağırsınlar, örneğin A Haber’e gideyim, sorsunlar anlatayım. Yani 106 kişilik suç örgütü bir basit tanımdan ibaret. İhaleye imza atanlarla…

Hatta ihaleye imza atanlar hiyerarşik olarak yukarı. Çünkü Ekrem Bey’in bu ihalelerin hiçbirinde imzası yok. Madem baştasın, baş sanıksın gel bakalım. Normalde belediye başkanları imza atmadıkları, yetkili olmadıkları hiçbir ihaleden sorumlu tutulamaz. Sorumlu tutarsanız Türkiye’de bir belediye başkanı görevine devam edemez. Çünkü her ihaleye biri itiraz eder ve bir soruşturma açılır, her gün orada olsun. İBB’de aynı anda 325 denetçi, 325 müfettiş görev yapıyor. Her bir soruya belediye başkanı cevap verse, işi kim yapacak? Bir belediye başkanı yetmez o müfettişlere. Bu 106 kişi de mesela şu var. İhaleyi almış bir şirket. Şirketin sahibi, şirket kurarken yedi kişi lazım; oğlunu yazmış, kaynını yazmış. Onları da almışlar. Şu anda içeride niye olduğunu bilmeyen, ‘Senin kayınbirader ne iş yapıyordu?’ deyince ‘Reklamcı galiba, bir işler yapıyor’ diyen zavallılar duruyor. ‘Babam benim outdoor reklamlar veren biri, bilmiyorum.’ ‘İBB?’ ‘Bilmiyorum kimle çalıştı?’ diyen sabicikler duruyor, 22 yaşında, üniversite öğrencileri. Hepsini toplamışlar.”