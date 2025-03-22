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CHP Lideri Özgür Özel Meydan Okudu: Merkez Medya İçin Boykot Çağrısı Yaptı

CHP Lideri Özgür Özel Meydan Okudu: Merkez Medya İçin Boykot Çağrısı Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.03.2025 - 11:51 Son Güncelleme: 22.03.2025 - 11:56

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merkez medyaya sert sözlerle yüklendi, boykot çağrısı yaptı. Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu haberlerini göstermeyen, çarpıtan medyaya seslenen Özel, 'Sizi izleyen bize oy veren yüzde 70, tüketimden gelen gücünüzü diğer firmalarınızın ürününüzü tüketirsem, sizi izletirsem namerdim. Ya tarafsız olun ya bundan sonra karşı tarafındayız' sözleriyle yüklendi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının arka planını anlattı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının arka planını anlattı:

'Şu anda içeride 106 kişi gözaltında. Öyle isimler var ki… Ekrem Başkan’a da soruyorlar, ‘Bunu tanıyor musun, bunu tanıyor musun?’ Gözaltında olan bu kişiler soruluyor, biz de bazı isimleri arkadaşlar herkes birbirine soruyor bu binada mesela. ‘Bu nereden çıktı, bu kim?’ falan diye. Bilmediğimiz isimler oluyor. Şimdi anladık, bütün açıklığıyla anlatıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ismi anılan şirketlerine, ihale alan kim varsa ve o şirketlerde ihale yetkilisi kim varsa bunların isimleri alınmış ve hepsi evlerinden toplanmış. Bu yöntemle ilerlerseniz mesela dört şirket adı daha yazar, yarın 100 kişiye daha operasyon yapabilirsiniz. Örneğin X belediyesi, bu yöntemle Konya Büyükşehir’e gidersiniz orada da sabahın köründe 150 kişiyi alabilirsiniz. Hiçbir kısıt yok. Çünkü ihaleyi verirken imza atanlar. İhaleyi alan şirketin bütün yöneticileri. Listemiz bu arkadaşlar. ‘Hayır’ diyen beri gelsin. Çağırsınlar, örneğin A Haber’e gideyim, sorsunlar anlatayım. Yani 106 kişilik suç örgütü bir basit tanımdan ibaret. İhaleye imza atanlarla…

Hatta ihaleye imza atanlar hiyerarşik olarak yukarı. Çünkü Ekrem Bey’in bu ihalelerin hiçbirinde imzası yok. Madem baştasın, baş sanıksın gel bakalım. Normalde belediye başkanları imza atmadıkları, yetkili olmadıkları hiçbir ihaleden sorumlu tutulamaz. Sorumlu tutarsanız Türkiye’de bir belediye başkanı görevine devam edemez. Çünkü her ihaleye biri itiraz eder ve bir soruşturma açılır, her gün orada olsun. İBB’de aynı anda 325 denetçi, 325 müfettiş görev yapıyor. Her bir soruya belediye başkanı cevap verse, işi kim yapacak? Bir belediye başkanı yetmez o müfettişlere. Bu 106 kişi de mesela şu var. İhaleyi almış bir şirket. Şirketin sahibi, şirket kurarken yedi kişi lazım; oğlunu yazmış, kaynını yazmış. Onları da almışlar. Şu anda içeride niye olduğunu bilmeyen, ‘Senin kayınbirader ne iş yapıyordu?’ deyince ‘Reklamcı galiba, bir işler yapıyor’ diyen zavallılar duruyor. ‘Babam benim outdoor reklamlar veren biri, bilmiyorum.’ ‘İBB?’ ‘Bilmiyorum kimle çalıştı?’ diyen sabicikler duruyor, 22 yaşında, üniversite öğrencileri. Hepsini toplamışlar.”

Merkez medya için boykot çağrısı.

Merkez medya için boykot çağrısı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ana akım medyaya sert sözlerle yüklendi. İmamoğlu gözaltısını çarpıtarak yansıtan medyaya seslenen Özel, boykot çağrısı yaptı:

'Bugün kimi mahkum ederseniz edin, vicdan terazisinde kimi mahkum ederseniz edin, tarih önünde mahcupsunuz, mahkumsunuz. Yarın, bugün göreceğiz bakalım. Buradan merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir evi eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde 70’ler, oraya çıkardığın iki yorumcu ile denge kurar gibi yaparsın, bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Daha hiçbir şey yokken, gizliyken. Buradan söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Bu haberleri görmeyin, yapmayın. Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, size hedefe koymayan, ‘Buna sessiz kaldılar görmediler’ diyen, Gezi’de penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin ‘220 bin’ dediği, gözün 500 bini gördüğü, dronun 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum. Sizi izleyen, bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70’i, tüketimden gelen gücünü, diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi penguene devam edin. Hadi penguen göstermeye devam edin. Gezi’nin ilk iki gün, üç günü olduğu gibi. 

Hadi, bana diyor, ‘Çok telefon geliyormuş yukarıdan.’ Aşağıdan telefon getireceğim size, aşağıdan. Milyonlardan, 10 milyonlardan. Restoranını açacaksın, yemeyi bize satacaksın, marketinden bize alışveriş yaptıracaksın, yurtdışından getirdiğin arabayı benim seçmene satacaksın sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun, ya bundan sonra karşı tarafınızdayız. Haber kanalıyım diye ortaya çıkan, ‘Yukarıdan telefon geliyor’ diye rezillik yapanlara söylüyorum. Sen 1 milyonluk gece mitingini görme, ondan sonra gel, yarın öbür gün gel ‘Genel yayın yönetmenimiz bir kahvenizi içmek istiyor.’ Bir kahvenin 40 yıl hatırı var, bir alçaklığın 40 yıl hafızamda yeri var. Büyük alçaklık yapılıyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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