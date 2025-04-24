Jeolog Celal Şengör'ün "İstanbul'dan Taşının" Tavsiyesi Tartışma Yarattı

23 Nisan günü öğle saatlerinde Silivri açıklarından meydana gelen deprem bölgede ve özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda büyük paniğe neden oldu. 6.2 büyüklüğündeki deprem hakkında bilgilendirmek için pek çok bilim insanı canlı yayına çıktı, bir kısmı sosyal medya hesaplarından tahminlerini ve tavsiyelerini duyurdu. Celal Şengör'ün ise 'Bu saatten sonra yapılacak en akıllıca iş, İstanbul'dan taşınmaktır' dediği iddia edildi. Daha önce de İstanbul'la ilgili kritik uyarıları olan ünlü akademisyen sosyal medyayı ikiye böldü.