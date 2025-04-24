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Jeolog Celal Şengör'ün "İstanbul'dan Taşının" Tavsiyesi Tartışma Yarattı

Jeolog Celal Şengör'ün "İstanbul'dan Taşının" Tavsiyesi Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.04.2025 - 11:52

23 Nisan günü öğle saatlerinde Silivri açıklarından meydana gelen deprem bölgede ve özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda büyük paniğe neden oldu. 6.2 büyüklüğündeki deprem hakkında bilgilendirmek için pek çok bilim insanı canlı yayına çıktı, bir kısmı sosyal medya hesaplarından tahminlerini ve tavsiyelerini duyurdu. Celal Şengör'ün ise 'Bu saatten sonra yapılacak en akıllıca iş, İstanbul'dan taşınmaktır' dediği iddia edildi. Daha önce de İstanbul'la ilgili kritik uyarıları olan ünlü akademisyen sosyal medyayı ikiye böldü.

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İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre Şengör'ün sözleri şöyle;

İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre Şengör'ün sözleri şöyle;
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Şengör'e katılanlar da oldu.

Şengör'e katılanlar da oldu.
twitter.com

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twitter.com

Ancak katılmayanların daha fazla olduğu gözlemlendi.

Ancak katılmayanların daha fazla olduğu gözlemlendi.
twitter.com

Bunu gerçekçi bulmayanlar da var.

Bunu gerçekçi bulmayanlar da var.
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Halktan uzak olduğuyla suçlayanlar da...

Halktan uzak olduğuyla suçlayanlar da...
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Hermione Granger

Adam çok kolay hadi hemen yapın dememiş. Onunda çok iyi bildiği bilimsel tavsiye; binaların depreme uygun güçlendirilmesi, iskele, limanlar, tren rayları/ ma... Devamını Gör

what ever

egri oturalim dogru konusalim bazilarimiz yumurta dayaninca cozum yaratabiliyor bu tasinma isi binalar tepemize cokmedende elbet yapilabilir soylenen hicte e... Devamını Gör

okisi

olum herkes dalga geçmiş ama istanbuldaki daireni satıp misal veriyorum floridadan bi villa alabilirsin yada ne bileyim losangalesten 2 daire falan alabilirs... Devamını Gör