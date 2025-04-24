Jeolog Celal Şengör'ün "İstanbul'dan Taşının" Tavsiyesi Tartışma Yarattı
23 Nisan günü öğle saatlerinde Silivri açıklarından meydana gelen deprem bölgede ve özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda büyük paniğe neden oldu. 6.2 büyüklüğündeki deprem hakkında bilgilendirmek için pek çok bilim insanı canlı yayına çıktı, bir kısmı sosyal medya hesaplarından tahminlerini ve tavsiyelerini duyurdu. Celal Şengör'ün ise 'Bu saatten sonra yapılacak en akıllıca iş, İstanbul'dan taşınmaktır' dediği iddia edildi. Daha önce de İstanbul'la ilgili kritik uyarıları olan ünlü akademisyen sosyal medyayı ikiye böldü.
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İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre Şengör'ün sözleri şöyle;
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Şengör'e katılanlar da oldu.
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Ancak katılmayanların daha fazla olduğu gözlemlendi.
Bunu gerçekçi bulmayanlar da var.
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Halktan uzak olduğuyla suçlayanlar da...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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