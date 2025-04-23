İstanbul Depremini Bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Depremlerin Devam Edip Etmeyeceğini Açıkladı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CGTN Türk'ün Youtube kanalında 'Kumburgaz ve Silivri'de 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir' demişti. Üşümezsoy'un dediği deprem nokta atışı şekilde bugün gerçekleşti. Halk TV'de Ece Üner'in sorularını yanıtlayan Üşümezsoy, yeni bir deprem olup olmayacağını açıklarken Bilim Kurulu'na sert çıktı.
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İstanbul'da öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.
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Halk TV Ana Haber'e telefon bağlantısıyla katılan Şener Üşümezsoy, yeni bir deprem olup olmayacağı konusunda açıklamalar yaptı.
Şener Üşümezsoy ayrıca Bilim Kurullarının açıklamalarına da sert çıktı:
Şener Üşümezsoy ayrıca Celal Şengör hakkında da konuştu:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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