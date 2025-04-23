İstanbul Depremini Bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Depremlerin Devam Edip Etmeyeceğini Açıkladı

'Herkes 6 Şubat'ta 'Marmara yıkılacak' diye ağlarken ben bunlara bakmadım bile. Ne diyorlardı '2 yıl içinde Marmara boydan boya kırılacak', ben ne dedim '1999 Depreminde zaten bu faylar kırıldı.' Bilim kurullarının bu söylediklerinin hepsi çöp oldu. 'Silivri ve Kumburgaz fay çukurunda belirttiğim 6.2 deprem yapabilir' dedim aynı yerden deprem oldu. Bilim kurulları bilgilerden hareket etmiyor. Onların yürüyen adamları bilim kurulu olsa ne olacak?! Ama hala söylüyorlar. Yeşilköy ile Büyükçekmece arasında fay yok. Adalar fayı 10 yıl önce kırılmış. Bilim kurulunun söylediklerinin hepsi çöp. Toplumda ve medyada ama bunları söyleyenler yer ediyor. Hayatında bir kez fayın üzerinde çalışmış kişiler değiller.'

'İstanbul'u terk edin' demişler. 6 Şubat'ta Adana'da boydan boya da fay geçeceğini söylüyorlardı. Oysa ki Doğu Anadolu Fayı, Antakya'dan geçiyordu. İstanbul'da Adalardan yapılan senaryo koyuyorlar. Fayı da mekanizmasını bilmedikleri için böyle söylüyorlar.'