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İstanbul Depremini Bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Depremlerin Devam Edip Etmeyeceğini Açıkladı

İstanbul Depremini Bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Depremlerin Devam Edip Etmeyeceğini Açıkladı

istanbul depremi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2025 - 19:12 Son Güncelleme: 23.04.2025 - 19:25

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CGTN Türk'ün Youtube kanalında 'Kumburgaz ve Silivri'de 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir' demişti. Üşümezsoy'un dediği deprem nokta atışı şekilde bugün gerçekleşti. Halk TV'de Ece Üner'in sorularını yanıtlayan Üşümezsoy, yeni bir deprem olup olmayacağını açıklarken Bilim Kurulu'na sert çıktı.

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İstanbul'da öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Söz konusu deprem vatandaşları korku dolu anlar yaşatırken geçtiğimiz günlerde CGTN Türk'ün Youtube kanalına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 'Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir.' açıklamaları akıllara geldi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bugün gerçekleşen depremi neredeyse nokta atışı bildi ve Halk TV'den Ece Üner'in sorularını yanıtladı.

Halk TV Ana Haber'e telefon bağlantısıyla katılan Şener Üşümezsoy, yeni bir deprem olup olmayacağı konusunda açıklamalar yaptı.

Halk TV Ana Haber'e telefon bağlantısıyla katılan Şener Üşümezsoy, yeni bir deprem olup olmayacağı konusunda açıklamalar yaptı.

'Bir ucu Silivri bir ucu Kumburgaz'da olan fayın İstanbul'un devamı yok. Kumburgaz-Silivri çukurunda bir 6.2'lik deprem riski var. Ne zaman olur belli değil ama bütün Kuzey Anadolu Fayı üzerine çalışanlar önümüzdeki 10 yıl içinde 6.5'luk deprem bekliyor. Marmara 150 km, iddia eden arkadaşlar 400 km deprem bekliyor.'

Şener Üşümezsoy ayrıca Bilim Kurullarının açıklamalarına da sert çıktı:

Şener Üşümezsoy ayrıca Bilim Kurullarının açıklamalarına da sert çıktı:

'Herkes 6 Şubat'ta 'Marmara yıkılacak' diye ağlarken ben bunlara bakmadım bile. Ne diyorlardı '2 yıl içinde Marmara boydan boya kırılacak', ben ne dedim '1999 Depreminde zaten bu faylar kırıldı.' Bilim kurullarının bu söylediklerinin hepsi çöp oldu. 'Silivri ve Kumburgaz fay çukurunda belirttiğim 6.2 deprem yapabilir' dedim aynı yerden deprem oldu. Bilim kurulları bilgilerden hareket etmiyor. Onların yürüyen adamları bilim kurulu olsa ne olacak?! Ama hala söylüyorlar. Yeşilköy ile Büyükçekmece arasında fay yok. Adalar fayı 10 yıl önce kırılmış. Bilim kurulunun söylediklerinin hepsi çöp. Toplumda ve medyada ama bunları söyleyenler yer ediyor. Hayatında bir kez fayın üzerinde çalışmış kişiler değiller.'

'İstanbul'u terk edin' demişler. 6 Şubat'ta Adana'da boydan boya da fay geçeceğini söylüyorlardı. Oysa ki Doğu Anadolu Fayı, Antakya'dan geçiyordu. İstanbul'da Adalardan yapılan senaryo koyuyorlar. Fayı da mekanizmasını bilmedikleri için böyle söylüyorlar.'

Şener Üşümezsoy ayrıca Celal Şengör hakkında da konuştu:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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