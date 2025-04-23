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Milli Voleybolcudan GSM Operatörlerine Tepki: ''Operatör Şirketleri Yine Bir Afet Anında Çuvalladı''

Milli Voleybolcudan GSM Operatörlerine Tepki: ''Operatör Şirketleri Yine Bir Afet Anında Çuvalladı''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.04.2025 - 19:18

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından GSM operatörlerine isyan edenlere bir isim daha katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli voleybolcu Aslıhan Kılıç, GSM operatörlerine tepki gösterdi.

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İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken 13 saniye sürdüğü açıklandı.

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem paniğe neden olurken 13 saniye sürdüğü açıklandı.

Milli voleybolcu Aslıhan Kılıç, GSM operatörlerinin deprem sonrası çalışmamasına isyan etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslıhan Kılıç, şunları söyledi:

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslıhan Kılıç, şunları söyledi:

“Yüzlerce, binlerce TL ödediğimiz operatör şirketleri yine bir afet anında çuvalladı. Ne aramaları açabildim ne de birine ulaşabildim! Ya yıkım olsaydı? 45 dakika sonra anca telefonumu kullanabildim. Altyapınızı güçlendirmeniz için daha ne kadar bekleyeceğiz?! Hepimize geçmiş olsun''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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