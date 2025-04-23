Milli Voleybolcudan GSM Operatörlerine Tepki: ''Operatör Şirketleri Yine Bir Afet Anında Çuvalladı''

“Yüzlerce, binlerce TL ödediğimiz operatör şirketleri yine bir afet anında çuvalladı. Ne aramaları açabildim ne de birine ulaşabildim! Ya yıkım olsaydı? 45 dakika sonra anca telefonumu kullanabildim. Altyapınızı güçlendirmeniz için daha ne kadar bekleyeceğiz?! Hepimize geçmiş olsun''