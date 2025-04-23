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CHP'li Vekil Mahmut Tanal Polisin Barikatlara Bağladığı Kelepçeleri Penseyle Kesti

CHP'li Vekil Mahmut Tanal Polisin Barikatlara Bağladığı Kelepçeleri Penseyle Kesti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.04.2025 - 18:41

CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için kurulan barikatlara plastik kelepçe takıldı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, plastik kelepçeleri cebinden çıkardığı pense ile kesti. O anlar kameralara yansıdı.

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CHP'li vekil Mahmut Tanal, önce TIR’a tırmanında daha sonra da barikatlara takılan kelepçeleri kesti.

CHP'li vekil Mahmut Tanal, önce TIR’a tırmanında daha sonra da barikatlara takılan kelepçeleri kesti.

CHP'nin Ankara'da birinci meclis önünden Anıtkabir'e düzenlediği yürüyüşe valilikten izin çıkmadı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal,  CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için gönderilen TIR’a tırmanırken, CHP milletvekilleri parti otobüsünün 'halk buluşması' için Birinci Meclis'e girişinin engellenmesine tepki gösterdi.

Polis yürüyüşü engellemek için önce barikat kurdu ardından da barikatları plastik kelepçe ile bağladı.

Polis yürüyüşü engellemek için önce barikat kurdu ardından da barikatları plastik kelepçe ile bağladı.

Durumu gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, cebinden çıkararak barikatlardaki kelepçeyi kesti. Bir süre sonra da yurttaş barikatları aşarak yürüyüşe geçti.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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