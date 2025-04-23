CHP'li Vekil Mahmut Tanal Polisin Barikatlara Bağladığı Kelepçeleri Penseyle Kesti
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CHP'li vekil Mahmut Tanal, önce TIR’a tırmanında daha sonra da barikatlara takılan kelepçeleri kesti.
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Polis yürüyüşü engellemek için önce barikat kurdu ardından da barikatları plastik kelepçe ile bağladı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Kerpeten Mahmut 😁👏👏👏