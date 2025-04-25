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Sen Titiz Misin Yoksa Mükemmeliyetçi mi?

etiket Sen Titiz Misin Yoksa Mükemmeliyetçi mi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 10:31

Temizlik konusunda nasıl birisin? Her toz zerresine savaş açan biri mi, yoksa her şeyin mükemmel olması için uğraşan bir detaycı mı? Hadi bakalım, bu testle cevabı öğrenelim! 👇

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1. Diyelim ki misafir geleceği haberini aldın. Ne yaparsın?

2. Çamaşırları yıkadın ama çoraplardan biri kayboldu. Ne hissedersin?

3. Bir restorana gittin ve masanın üstünde birkaç kırıntı var. Tepkin ne olur?

4. Arkadaşın "Bana gel, biraz dağınık ama kusura bakma" dedi. Ne düşünürsün?

5. Hangi görüntüye asla katlanamazsın?

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6. Kıyafetlerini dolaba yerleştirirken neye dikkat edersin?

7. Telefonunun ekranında parmak izi görünce ne yaparsın?

8. Biri mutfakta senin yerine yemek yapıyor ama biraz etrafı dağıtıyor. Ne yaparsın?

Hem rahatına düşkün hem temiz!

Sen temizlik konusunda gayet rahatsın. Düzenli olmaya çalışıyorsun ama hayatını temizlik takıntısıyla zorlaştırmıyorsun. 'Temiz olsun ama abartmaya gerek yok' diyerek işleri kolay hallediyorsun. Hem derli toplu bir evin var hem de hayatını yaşayabilecek kadar esnek olabiliyorsun. Sen bu dengeyi çok güzel kurmuşsun! Ama bu süreçte sana yardımcı olacak mükemmel bir ürün var: Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge! Aqua Plus başlığı sayesinde tek seferde kolayca süpürüp silmeni sağlar. Temizlikte biraz kolaylık istiyorsan bu ürün tam sana göre!

Titizliği elden bırakmıyorsun!

Sen inanılmaz titiz birisin! Senin evin, kıyafetlerin ve hatta telefon ekranın bile her zaman pırıl pırıl olmalı. Düzene önem veriyorsun ve etrafındaki en ufak bir dağınıklık bile seni rahatsız edebiliyor. Her zaman derli toplu olup her şeye hazırlıklı olman güzel bir şey ama buna kapılıp hayatını yaşamayı da unutma! Kendine gayet rahat vakit ayırabilecek kadar temiz ve düzenli birisin. Belki de sana, evini güvenle temizlemeni sağlayacak bir ürün lazım! Mesela, Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge gibi! Akıllı zemin tipi tanıma özelliği sayesinde istediğin kusursuz temizliği rahatça yapabilirsin!

Senin kadar mükemmelliyetçisini görmedik!

Sen mükemmeliyetçiliğin kitabını yazmışsın! Senin için her şey en ufak detayına kadar kusursuz olmalı! Hiçbir yerde toz olmamalı, her şey simetrik ve düzenli olmalı. Sen yalnız kendi evinde değil, başka bir ortama girdiğinde de bunlardan rahatsız oluyorsun. Bu kadar kapılmak yerine bazen rahatlamanı tavsiye ederiz, yoksa sürekli kontrol etmek seni yorabilir! Derinlemesine temizlik yaparken hayatını kolaylaştıracak bir ürün arıyorsan, Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge kesinlikle tam sana göre!  80 dakika çalışma süresi sayesinde tüm evi tek seferde kolayca temizleyebilirsin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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