Sen Titiz Misin Yoksa Mükemmeliyetçi mi?
Temizlik konusunda nasıl birisin? Her toz zerresine savaş açan biri mi, yoksa her şeyin mükemmel olması için uğraşan bir detaycı mı? Hadi bakalım, bu testle cevabı öğrenelim! 👇
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1. Diyelim ki misafir geleceği haberini aldın. Ne yaparsın?
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2. Çamaşırları yıkadın ama çoraplardan biri kayboldu. Ne hissedersin?
3. Bir restorana gittin ve masanın üstünde birkaç kırıntı var. Tepkin ne olur?
4. Arkadaşın "Bana gel, biraz dağınık ama kusura bakma" dedi. Ne düşünürsün?
5. Hangi görüntüye asla katlanamazsın?
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6. Kıyafetlerini dolaba yerleştirirken neye dikkat edersin?
7. Telefonunun ekranında parmak izi görünce ne yaparsın?
8. Biri mutfakta senin yerine yemek yapıyor ama biraz etrafı dağıtıyor. Ne yaparsın?
Hem rahatına düşkün hem temiz!
Titizliği elden bırakmıyorsun!
Senin kadar mükemmelliyetçisini görmedik!
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