Sen Titiz Misin Yoksa Mükemmeliyetçi mi?

Sen inanılmaz titiz birisin! Senin evin, kıyafetlerin ve hatta telefon ekranın bile her zaman pırıl pırıl olmalı. Düzene önem veriyorsun ve etrafındaki en ufak bir dağınıklık bile seni rahatsız edebiliyor. Her zaman derli toplu olup her şeye hazırlıklı olman güzel bir şey ama buna kapılıp hayatını yaşamayı da unutma! Kendine gayet rahat vakit ayırabilecek kadar temiz ve düzenli birisin. Belki de sana, evini güvenle temizlemeni sağlayacak bir ürün lazım! Mesela, Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge gibi! Akıllı zemin tipi tanıma özelliği sayesinde istediğin kusursuz temizliği rahatça yapabilirsin!