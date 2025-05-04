onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları’nın Yaptığı “Sarı Torba” Paylaşımı Tepki Çekti

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları’nın Yaptığı “Sarı Torba” Paylaşımı Tepki Çekti

Sırrı Süreyya Önder
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.05.2025 - 09:59 Son Güncelleme: 04.05.2025 - 12:09

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi tüm sevenlerini üzüntüye boğdu.

Önder’in vefatının ardından Zafer Partisi’nin İstanbul Gençlik Kolları tarafından Twitter’da yapılan “sarı torba” paylaşımı ise tepki çekti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımla ilgili savcılığın re'sen soruşturma başlattığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in ölümü tüm sevenlerini yasa boğarken, Zafer Partisi’nin hesaplarından yapılan bir paylaşım ise tepki çekti.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları’nın Twitter hesabından paylaşılan gönderide, “Sırrı açıklıyoruz. Sarı torbada indirim” ifadeleri yer aldı.

“Sarı torba” ifadesi Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde öldürülen PKK’lı teröristler için kullanılıyordu.

👇

👇
twitter.com

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları ilk paylaşımını silerek bir paylaşım daha yaptı 👇

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları ilk paylaşımını silerek bir paylaşım daha yaptı 👇
twitter.com

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı 👇

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı 👇
twitter.com

'Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.'

Sırrı Süreyya Önder için yapılan paylaşım sosyal medyada da büyük tepki çekti. 👇

Sırrı Süreyya Önder için yapılan paylaşım sosyal medyada da büyük tepki çekti. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

'Bu insanlık utancı imajın sorumlusu gençler değil. Yaşları genç hayat öğretecek. Fakat bu işe yol veren, gençleri bu bataklığa sürükleyenler belli. Türkiye siyasi hayatının en korkunç paylaşımlarından birisinden sorumlusunuz. Utanç duyduk adınıza.'

👇

👇
twitter.com

'Sırrı abinin sahip olduğu insani değerlerin zerresinden bile fersah fersah uzakta, insanın tahayyül gücünün ötesinde bir alçaklığın, haysiyetsizliğin, yavşaklığın içerisindeler. Düşmanın bile mert olanı gerek. Yazık.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

'Ümit Özdağ görse ne tepki verirdi merak ediyorum. Açıkçası Zafer Partisi'ne oy veren biri olarak utandum. Göndermeyi de anlayamadım.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın