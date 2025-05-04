Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları’nın Yaptığı “Sarı Torba” Paylaşımı Tepki Çekti
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi tüm sevenlerini üzüntüye boğdu.
Önder’in vefatının ardından Zafer Partisi’nin İstanbul Gençlik Kolları tarafından Twitter’da yapılan “sarı torba” paylaşımı ise tepki çekti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımla ilgili savcılığın re'sen soruşturma başlattığını açıkladı.
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Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları ilk paylaşımını silerek bir paylaşım daha yaptı 👇
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımı 👇
Sırrı Süreyya Önder için yapılan paylaşım sosyal medyada da büyük tepki çekti. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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