MİT BaşkanI İbrahim Kalın'ın İlk Mesajı Sırrı Süreyya Önder Oldu

İbrahim Kalın masajında, 'Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vaz geçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.