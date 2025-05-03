onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MİT BaşkanI İbrahim Kalın'ın İlk Mesajı Sırrı Süreyya Önder Oldu

MİT BaşkanI İbrahim Kalın'ın İlk Mesajı Sırrı Süreyya Önder Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 00:25

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası görev süresi boyunca ilk kez bir mesajı yayımladı. Kalın, mesajında 'Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik' sözleriyle duygularını dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk mesajı Sırrı Süreyya Önder oldu.

İlk mesajı Sırrı Süreyya Önder oldu.

İbrahim Kalın, MİT Başkanı olduğu günden itibaren ilk kez mesaj yayımlayarak, Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı dinledi. Kalın 'Bir güzel insanı kaybettik' dedi.

İbrahim Kalın, taziye mesajında terörsüz Türkiye vurgusu da yaptı.

İbrahim Kalın, taziye mesajında terörsüz Türkiye vurgusu da yaptı.

İbrahim Kalın masajında, 'Anadolu’nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik. İyi, güzel ve doğruya olan inancını hiç kaybetmedi. Terörsüz Türkiye yolunda barış ve kardeşlik için mücadeleden hiç vaz geçmedi. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın