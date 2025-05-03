MİT BaşkanI İbrahim Kalın'ın İlk Mesajı Sırrı Süreyya Önder Oldu
Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası görev süresi boyunca ilk kez bir mesajı yayımladı. Kalın, mesajında 'Anadolu'nun bağrından çıkmış bir yüce gönüllüyü, bir âkil kişiyi, bir sohbet ehlini, bir dostu, bir güzel insanı kaybettik' sözleriyle duygularını dile getirdi.
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İlk mesajı Sırrı Süreyya Önder oldu.
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İbrahim Kalın, taziye mesajında terörsüz Türkiye vurgusu da yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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