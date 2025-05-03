Ekrem İmamoğlu'ndan Vefat Eden Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı

Kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan ve 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Siyaset ve sanat dünyasını da derinden sarsan acı olay için siyasi liderler de paylaşımlar yapıyor.

Bir paylaşımda şu an Silivri'de cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Önder için 'Bilge kişiliği ile hatırlayacağız' dedi.