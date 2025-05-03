Ekrem İmamoğlu'ndan Vefat Eden Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı
Kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan ve 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Siyaset ve sanat dünyasını da derinden sarsan acı olay için siyasi liderler de paylaşımlar yapıyor.
Bir paylaşımda şu an Silivri'de cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Önder için 'Bilge kişiliği ile hatırlayacağız' dedi.
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Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sanat ve siyaset dünyasını derinden sarstı.
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"Bilge kişiliği ile hatırlayacağız."
Ekrem İmamoğlu'nun X platformunda paylaştığı tweet şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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