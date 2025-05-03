onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu'ndan Vefat Eden Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Vefat Eden Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2025 - 21:37 Son Güncelleme: 03.05.2025 - 22:03

Kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan ve 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Siyaset ve sanat dünyasını da derinden sarsan acı olay için siyasi liderler de paylaşımlar yapıyor. 

Bir paylaşımda şu an Silivri'de cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Önder için 'Bilge kişiliği ile hatırlayacağız' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sanat ve siyaset dünyasını derinden sarstı.

Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sanat ve siyaset dünyasını derinden sarstı.

Sevenlerini yasa boğan acı gelişme için siyasi liderler ve partiler de tek tek paylaşım yapmayı sürdürüyor. Bahçeli, Özel ve son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye mesajları paylaştığı Önder için bir taziye de Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

"Bilge kişiliği ile hatırlayacağız."

"Bilge kişiliği ile hatırlayacağız."

Ekrem İmamoğlu paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 

'TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.

Sn.Önder’i Türkiye’nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız. Bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik için bıkmadan, inatla çabalamaya devam etmektir.

Mekanı cennet olsun.'

Ekrem İmamoğlu'nun X platformunda paylaştığı tweet şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu'nun X platformunda paylaştığı tweet şu şekilde:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
11
10
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın