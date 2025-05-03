Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Recep Tayyip Erdoğan'dan Taziye

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'in mesajlarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da taziye mesajı geldi.

KKTC'de TEKNOFEST için bulunan Erdoğan, 'Terörsüz Türkyie' vurgusu yaptı.