Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Recep Tayyip Erdoğan'dan Taziye
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'in mesajlarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da taziye mesajı geldi.
KKTC'de TEKNOFEST için bulunan Erdoğan, 'Terörsüz Türkyie' vurgusu yaptı.
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18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Önder için taziyeler geliyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye yayınladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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