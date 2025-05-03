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Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Recep Tayyip Erdoğan'dan Taziye

Sırrı Süreyya Önder'in Vefatının Ardından Recep Tayyip Erdoğan'dan Taziye

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2025 - 19:12

Sırrı  Süreyya Önder'in vefatının ardından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'in mesajlarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da taziye mesajı geldi. 

KKTC'de TEKNOFEST için bulunan Erdoğan, 'Terörsüz Türkyie' vurgusu yaptı.

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18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Önder için taziyeler geliyor.

18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Önder için taziyeler geliyor.

Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirmesinin ardından 18 gün boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Önder bugün vefat ederek sevenlerini yasa boğdu. Siyasi isimlerden taziyeler gelmeye de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziye yayınladı.

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te konuşan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı  paylaştı. Erdoğan, '“İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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