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Özgür Özel, Vefat Eden Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Yayınladı

Özgür Özel, Vefat Eden Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Yayınladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2025 - 18:12 Son Güncelleme: 03.05.2025 - 18:40

Geçirdiği kalp krizi sonrası 18 gün yoğun bakımda kalan Sırrı Süreyya Önder'den sevenlerini yasa boğan haber geldi. Önder,  tedavi altına alındığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 

Sevenlerinin yanı sıra sanat ve siyaset dünyasını da yasa boğan ölüme taziyeler gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de taziye mesajı paylaşanlar arasındaydı.

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Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesini kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesini kaybetti.

18 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Önder bugün yaşamını yitirdi. Büyük bir üzüntüyle karşılanan vefatının ardından birçok isim Önder'e dair taziyelerini iletti. Bu isimlerden biri de Özgür Özel oldu.

Özgür Özel'in mesajında barış vurgusu vardı.

Özgür Özel'in mesajında barış vurgusu vardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X'ten Önder'le ilgili bir taziye yayınladı. Özel'in taziyesinde barış vurgusu dikkat çekti. 

Özel, 'TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz.

Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur.

Ülkemizin başı sağolsun.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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