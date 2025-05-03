Özgür Özel, Vefat Eden Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Yayınladı
Geçirdiği kalp krizi sonrası 18 gün yoğun bakımda kalan Sırrı Süreyya Önder'den sevenlerini yasa boğan haber geldi. Önder, tedavi altına alındığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Sevenlerinin yanı sıra sanat ve siyaset dünyasını da yasa boğan ölüme taziyeler gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de taziye mesajı paylaşanlar arasındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sırrı Süreyya Önder yaşam mücadelesini kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Özel'in mesajında barış vurgusu vardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın