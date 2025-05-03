Sırrı Süreyya Önder'in Hayatını Kaybetmesine Ünlü İsimlerden Taziye Paylaşımları
Kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve günlerdir yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakımdaki 18. gününde hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından ünlü isimlerden taziye paylaşımları geldi.
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder vefat etti.
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Barış Atay
Zeynep Gürcanlı
Armağan Çağlayan
İbrahim Tatlıses
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Murathan Mungan
Ece Temelkuran
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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