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Sırrı Süreyya Önder'in Hayatını Kaybetmesine Ünlü İsimlerden Taziye Paylaşımları

Sırrı Süreyya Önder'in Hayatını Kaybetmesine Ünlü İsimlerden Taziye Paylaşımları

Sırrı Süreyya Önder
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.05.2025 - 17:12

Kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve günlerdir yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakımdaki 18. gününde hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından ünlü isimlerden taziye paylaşımları geldi.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder vefat etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder vefat etti.

15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılılan Önder, acilen ameliyata alınmış ve 12 saat süren ameliyat sonrasında günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımdaki 18. gününde Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10’da hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine ünlü isimlerden taziye paylaşımları geldi.

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Armağan Çağlayan
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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