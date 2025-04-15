Sırrı Süreyya Önder Kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Kaç Yaşında?
Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası sosyal medyada 'Sırrı Süreyya Önder kimdir?' sorusu yeniden gündeme geldi. Sanatçı ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Önder, uzun yıllardır hem kültür hem de siyaset dünyasında aktif bir isim. Yönetmenlikten senaristliğe, köşe yazarlığından milletvekilliğine kadar birçok alanda görev alan Önder’in hayatı merak ediliyor. Peki Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, nereli ve siyasi kariyerine nasıl başladı?
İşte biyografisine dair tüm detaylar…
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Sırrı Süreyya Önder Kimdir?
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Sırrı Süreyya Önder Kaç Yaşında?
Sırrı Süreyya Önder’in Kariyer Başlangıcı
Sırrı Süreyya Önder'in Yer Aldığı Filmler
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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