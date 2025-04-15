Sırrı Süreyya Önder Kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Kaç Yaşında?

Kariyerine sinema ve yazarlık alanında adım atmıştır. Lise eğitiminden sonra yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık yaptı ve çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı kaleme aldı. Ayrıca bazı üniversitelerde sinema dersleri de verdi. Sinema alanındaki üretkenliğiyle dikkat çeken Önder, senaryosunu yazdığı ve yönettiği projelerle de tanındı. 2007 sonrasında ise aktif siyasete girdi.

Sırrı Süreyya Önder ilk kez 2011 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı seçildi. Önder daha sonra, 2014 yerel seçimlerinde HDP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, ancak seçilemedi. Haziran ve Kasım 2015 seçimlerinde Ankara 1. Bölge milletvekili olarak göreve başladı.

24. Dönemde İstanbul, 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Önder, 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde ise DEM Parti'den 28. Dönem İstanbul milletvekili seçildi.

Sırrı Süreyya Önder, ayrıca 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. 25. ve 26. Dönemde ise Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.