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Sırrı Süreyya Önder Kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Kaç Yaşında?

Sırrı Süreyya Önder Kimdir? DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Kaç Yaşında?

Sırrı Süreyya Önder
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 00:35

Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası sosyal medyada 'Sırrı Süreyya Önder kimdir?' sorusu yeniden gündeme geldi. Sanatçı ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Önder, uzun yıllardır hem kültür hem de siyaset dünyasında aktif bir isim. Yönetmenlikten senaristliğe, köşe yazarlığından milletvekilliğine kadar birçok alanda görev alan Önder’in hayatı merak ediliyor. Peki Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında, nereli ve siyasi kariyerine nasıl başladı? 

İşte biyografisine dair tüm detaylar…

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Sırrı Süreyya Önder Kimdir?

Sırrı Süreyya Önder Kimdir?

Sırrı Süreyya Önder, siyasetçi kimliğinin yanı sıra sinema yönetmeni, senarist, yapımcı ve köşe yazarı olarak da tanınan çok yönlü bir isim. 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman’da doğan Önder, sinema ve gazetecilik alanlarındaki üretkenliğiyle olduğu kadar Türkiye siyasetindeki aktif rolüyle de gündeme gelmiştir. DEM Parti İstanbul Milletvekili olan Önder, aynı zamanda TBMM Başkanvekilidir. Geçmişte sinema üzerine üniversitelerde dersler veren Önder’in yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmler de bulunmaktadır. Son olarak geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle sağlık durumu gündeme geldi.

Sırrı Süreyya Önder Kaç Yaşında?

Sırrı Süreyya Önder Kaç Yaşında?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

Sırrı Süreyya Önder Nereli?

Sırrı Süreyya Önder, Adıyamanlıdır. Aslen Adıyaman’da doğan Önder’in baba adı Ziya, anne adı ise Zeliha’dır.

Sırrı Süreyya Önder’in Kariyer Başlangıcı

Sırrı Süreyya Önder’in Kariyer Başlangıcı

Kariyerine sinema ve yazarlık alanında adım atmıştır. Lise eğitiminden sonra yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık yaptı ve çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı kaleme aldı. Ayrıca bazı üniversitelerde sinema dersleri de verdi. Sinema alanındaki üretkenliğiyle dikkat çeken Önder, senaryosunu yazdığı ve yönettiği projelerle de tanındı. 2007 sonrasında ise aktif siyasete girdi.

Sırrı Süreyya Önder ilk kez 2011 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı seçildi. Önder daha sonra, 2014 yerel seçimlerinde HDP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, ancak seçilemedi. Haziran ve Kasım 2015 seçimlerinde Ankara 1. Bölge milletvekili olarak göreve başladı.

24. Dönemde İstanbul, 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Önder, 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde ise DEM Parti'den 28. Dönem İstanbul milletvekili seçildi. 

Sırrı Süreyya Önder, ayrıca 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. 25. ve 26. Dönemde ise Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev aldı.

Sırrı Süreyya Önder'in Yer Aldığı Filmler

Sırrı Süreyya Önder'in Yer Aldığı Filmler

Sırrı Süreyya Önder, hem yönetmen hem senarist hem de oyuncu kimliğiyle birçok yapımda yer aldı. Özellikle Beynelmilel ve İtirazım Var gibi filmlerle sinemaseverlerin hafızasında yer edindi. İşte Sırrı Süreyya Önder’in rol aldığı bazı yapımlar:

  • Sur’da Devran (2023)

  • Gerçek Kesit: Manyak (2018)

  • İçimdeki Ses (2015)

  • İtirazım Var (2014)

  • Düğün Dernek (2013)

  • Mar (2012)

  • FerahFeza (2012)

  • Yeraltı (2012)

  • Ada: Zombilerin Düğünü (2010)

  • Ejder Kapanı (2010)

  • Güven Bana (2009)

  • Sis ve Gece (2007)

  • Taş Yok Mu Taş (2007)

  • Beynelmilel (2006)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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