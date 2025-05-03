onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
03.05.2025 - 16:28

Kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hastanede hayatını kaybetti.

 Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babası hakkında ''En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'' demişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10’da hayatını kaybettiği açıklandı.

Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10’da hayatını kaybettiği açıklandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Saat 22.41'de kalbi duran Önder'e ilk müdahale 112 ambulans ekipleri tarafından yapılmıştı. Acil serviste 10 dakika kalp masajı yapılan Önder'in kalbi saat 23.05'te bir kez daha durmuştu. Acilen ameliyata alınan Önder'in ameliyatı saat 23.35'te başlamış ve yaklaşık 12 saat sürmüştü.

Önder'in tedavisi 18 gündür yoğun bakımda devam ediyordu.

 63 yaşındaki Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ,tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10’da hayatını kaybetti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ,tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10’da hayatını kaybetti.

Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, 'Sayın Sırrı Süreyya Önder, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen 'Aort Diseksiyonu' tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10 'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun' denildi.

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası hakkında ''En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'' demişti.

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası hakkında ''En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'' demişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın