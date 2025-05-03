Kalp Krizi Geçirmişti: Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti
Kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hastanede hayatını kaybetti.
Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babası hakkında ''En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'' demişti.
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Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10’da hayatını kaybettiği açıklandı.
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ,tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10’da hayatını kaybetti.
Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası hakkında ''En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'' demişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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