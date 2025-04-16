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Sırrı Süreyya Önder'in Ameliyatını Yapan Doktor Konuştu: Kızına Tepki Verdi

Sırrı Süreyya Önder'in Ameliyatını Yapan Doktor Konuştu: Kızına Tepki Verdi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.04.2025 - 00:49

Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda tedavisi süren TBMM Başkanvekili DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Önder'in ameliyatını yapan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, 'Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi' dedi.

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü.

Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Önder’i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, son duruma ilişkin şunları söyledi:

Önder’i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, son duruma ilişkin şunları söyledi:

'Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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