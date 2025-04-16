TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik: ''Tayinler Durdurulmadı''
Çok konuşulan öğretmen atamaları hakkında yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, geri adım atılmadığının altını çizerek, ''Proje okullardaki atamalarda geri adım yok. Tayinler durdurulmadı. Tayini çıkanlar gitti onların yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı'' dedi.
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Öğretmen atamalarının durdurulduğu haberi TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik tarafından yalanlandı.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, olayın doğrusunu anlattı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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