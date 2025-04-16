TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik: ''Tayinler Durdurulmadı''

Atik paylaşımında, ''Proje okullardaki atamalarda geri adım yok. Tayinler durdurulmadı. Tayini çıkanlar gitti onların yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Proje okulu görevlendirmesi çıkmayanlardan İl emrine verilenlerlerden tercih yapmaları isteniyor ve tercihlerine göre de yerleştiriliyorlar. Tercih yapmayanlar ise re'sen atanıyor.Bu görevlendirmeler eğitim öğretim döneminin sonunda yapılacak'' diye yazdı.

Yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi sonrası Evrensel gazetesinden bir özür geldi. Evrensel gazetesi, “Eğitim-İş Sendikasının, Nisan 2025 Norm Fazlası Öğretmen Atama takvimine açtığı dava sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı norm fazlası resen atamaları durdurmuştur. Haber, gazetemizden kaynaklı bir hatayla proje okullardaki atamaların da durdurulduğu zannıyla ifade edilmiştir. Düzeltir ve başta gençler olmak üzere tüm okurlarımızdan özür dileriz” dedi.