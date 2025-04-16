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TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik: ''Tayinler Durdurulmadı''

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik: ''Tayinler Durdurulmadı''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.04.2025 - 22:56

Çok konuşulan öğretmen atamaları hakkında yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, geri adım atılmadığının altını çizerek, ''Proje okullardaki atamalarda geri adım yok. Tayinler durdurulmadı. Tayini çıkanlar gitti onların yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı'' dedi.

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Öğretmen atamalarının durdurulduğu haberi TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik tarafından yalanlandı.

Öğretmen atamalarının durdurulduğu haberi TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik tarafından yalanlandı.

Eğitim-İş Sendikası, 'Norm fazlası' statüsündeki öğretmenlerin re'sen atamaların durdurulduğunu duyurdu. Kısa sürede tüm haber sitelerinde yer alan bu açıklama yalanlandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, olayın doğrusunu anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, olayın doğrusunu anlattı.

Atik paylaşımında, ''Proje okullardaki atamalarda geri adım yok. Tayinler durdurulmadı. Tayini çıkanlar gitti onların yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Proje okulu görevlendirmesi çıkmayanlardan İl emrine verilenlerlerden tercih yapmaları isteniyor ve tercihlerine göre de yerleştiriliyorlar. Tercih yapmayanlar ise re'sen atanıyor.Bu görevlendirmeler eğitim öğretim döneminin sonunda yapılacak'' diye yazdı.

Yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi sonrası Evrensel gazetesinden bir özür geldi. Evrensel  gazetesi, “Eğitim-İş Sendikasının, Nisan 2025 Norm Fazlası Öğretmen Atama takvimine açtığı dava sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı norm fazlası resen atamaları durdurmuştur. Haber, gazetemizden kaynaklı bir hatayla proje okullardaki atamaların da durdurulduğu zannıyla ifade edilmiştir. Düzeltir ve başta gençler olmak üzere tüm okurlarımızdan özür dileriz” dedi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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