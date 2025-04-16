Proje Okullarına Yapılan Atamalar Sonucu Görevden Alınan Bir Öğretmen Yaşananların Detaylarını Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIWXSv...
Proje okullarında gerçekleştirilen atama ve görev değişiklikleri, birçok öğretmenin ya yerinin değiştirilmesine ya da kadro dışı kalmasına yol açtı. Bu atama kararları, öğrenciler ve eğitimciler tarafından tepkiyle karşılandı. Lise öğrencileri, bu duruma karşı eyleme geçti. Pek çok üniversite öğrencisinden de kendilerine destek geldi.
'Okulun ilk günü' videosu ile tanıdığımız öğretmen Sabit Doğan da kadro dışı kalan öğretmenlerden biri. Kendisiyle birlikte görevden alınan 33 arkadaşı hakkında konuşan Sabit öğretmen, yaşananların detaylarını anlattı.
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Bazı bilgilerin kendisinden öğrenmesini, söylediklerinin farklıyerlere çekilmemesini isteyen Doğan durumu şu sözlerle anlattı;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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