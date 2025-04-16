Proje Okullarına Yapılan Atamalar Sonucu Görevden Alınan Bir Öğretmen Yaşananların Detaylarını Anlattı

Proje okullarında gerçekleştirilen atama ve görev değişiklikleri, birçok öğretmenin ya yerinin değiştirilmesine ya da kadro dışı kalmasına yol açtı. Bu atama kararları, öğrenciler ve eğitimciler tarafından tepkiyle karşılandı. Lise öğrencileri, bu duruma karşı eyleme geçti. Pek çok üniversite öğrencisinden de kendilerine destek geldi.

'Okulun ilk günü' videosu ile tanıdığımız öğretmen Sabit Doğan da kadro dışı kalan öğretmenlerden biri. Kendisiyle birlikte görevden alınan 33 arkadaşı hakkında konuşan Sabit öğretmen, yaşananların detaylarını anlattı.