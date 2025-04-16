onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Proje Okullarına Yapılan Atamalar Sonucu Görevden Alınan Bir Öğretmen Yaşananların Detaylarını Anlattı

Proje Okullarına Yapılan Atamalar Sonucu Görevden Alınan Bir Öğretmen Yaşananların Detaylarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.04.2025 - 22:42 Son Güncelleme: 16.04.2025 - 23:29

İçerik Devam Ediyor

Proje okullarında gerçekleştirilen atama ve görev değişiklikleri, birçok öğretmenin ya yerinin değiştirilmesine ya da kadro dışı kalmasına yol açtı. Bu atama kararları, öğrenciler ve eğitimciler tarafından tepkiyle karşılandı. Lise öğrencileri, bu duruma karşı eyleme geçti. Pek çok üniversite öğrencisinden de kendilerine destek geldi. 

'Okulun ilk günü' videosu ile tanıdığımız öğretmen Sabit Doğan da kadro dışı kalan öğretmenlerden biri. Kendisiyle birlikte görevden alınan 33 arkadaşı hakkında konuşan Sabit öğretmen, yaşananların detaylarını anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIWXSv...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bazı bilgilerin kendisinden öğrenmesini, söylediklerinin farklıyerlere çekilmemesini isteyen Doğan durumu şu sözlerle anlattı;

Bazı bilgilerin kendisinden öğrenmesini, söylediklerinin farklıyerlere çekilmemesini isteyen Doğan durumu şu sözlerle anlattı;

'Ben 45 yaşındayım. 23 yıllık kadrolu öğretmenim. 10 yıldır Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde öğretmenim. Bakanlığın rotasyon gereği diğer proje okullarını tercih ettik. Birinci sırada kendi okulunuzu tercih ettik. Çok sevdiğimiz emek verdiğimiz okulumuzda kalmak istiyorduk. Herhangi bir kritere tabi tutulmadan yapılan bu yer değiştirmede biz hiç bir okula atanamadık. Çünkü bakanlık kadro seçimini okul müdürü insiyiyatifine bırakmış. Diğer okulların müdürü kendi kadrosunu tutarken bizim okulda 33 öğretmen nerdeyse hepsi kadro dışı kalmış. Çünkü okul müdürü bizim ismimizi listeye koymamış. Ama bizim yerimize başkası atandı. Yani ne başka okula gidebildik. Ne de kalabildik. Ortada bırakıldık. Bizi ve öğrencileri üzen durum bu. Yoksa biz her yerde yine aşkla şevkle çalılırız.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın