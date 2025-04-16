Perran Kutman Anlattı: Hafızalarımıza Kazınan Efsane "Afet Güçverir" Karakteri Nasıl Ortaya Çıktı

Afet Güçverir, televizyon ekranlarımızın en kalıcı ve unutulmaz karakterlerinden biri kesinlike. 2003 senesinde hayatımıza giren Hayat Bilgisi dizinin efsane öğretmeni Afet Güçverir, 7'den 70'e herkesin okula, okul arkadaşlığına, öğrenciliğe ve öğretmenliğe bakış açısını değiştirmişti. Ülkemizin en değerli oyuncularından Perran Kutman'ın hayat verdiği karakter, özellikle 'Hoca camide' repliğiyle hafızalarımıza kazındı.
KAFA TV'nin Fenomen isimli programına katılan Perran Kutman Hayat Bilgisi dizisinin unutulmaz sahnelerini izledi. Dizi ile ilgili bilgiler de paylaşan Kutman, Afet Güçverir karakterinin nasıl ortaya çıktığını ve kendisinin bu role nasıl hazırlandığını anlattı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Türk tiyatro ve sinema dünyasının en değerli isimlerinden biri Perran Kutman.
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