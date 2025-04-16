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Perran Kutman Anlattı: Hafızalarımıza Kazınan Efsane "Afet Güçverir" Karakteri Nasıl Ortaya Çıktı

Perran Kutman Anlattı: Hafızalarımıza Kazınan Efsane "Afet Güçverir" Karakteri Nasıl Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.04.2025 - 19:52

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Afet Güçverir, televizyon ekranlarımızın en kalıcı ve unutulmaz karakterlerinden biri kesinlike. 2003 senesinde hayatımıza giren Hayat Bilgisi dizinin efsane öğretmeni Afet Güçverir, 7'den 70'e herkesin okula, okul arkadaşlığına, öğrenciliğe ve öğretmenliğe bakış açısını değiştirmişti. Ülkemizin en değerli oyuncularından Perran Kutman'ın hayat verdiği karakter, özellikle 'Hoca camide' repliğiyle hafızalarımıza kazındı.

KAFA TV'nin Fenomen isimli programına katılan Perran Kutman Hayat Bilgisi dizisinin unutulmaz sahnelerini izledi. Dizi ile ilgili bilgiler de paylaşan Kutman, Afet Güçverir karakterinin nasıl ortaya çıktığını ve kendisinin bu role nasıl hazırlandığını anlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Türk tiyatro ve sinema dünyasının en değerli isimlerinden biri Perran Kutman.

Türk tiyatro ve sinema dünyasının en değerli isimlerinden biri Perran Kutman.

O, sadece bir oyuncu olmanın ötesinde, zengin karakter yelpazesi ve usta oyunculuğu ile her rolün hakkını vererek, izleyicinin gönlünde taht kurdu. Oynadığı her bir karaktere bambaşka bir boyut katan Kutman, canlandırdığı her karakterle özdeşleşti.

Canlandıracağı her karaktere bir hikaye yazdığını anlatan Kutman, Afet Güçverir karakteri nasıl yarattığından bahsederken, karakterin Atatürk'e verdiği değeri anlattı.

'Öğretmenler odasında maaşlarını aldıktan sonra onlar cüzdanına yerleştirir ya. Büyük ihtimalle kamera görmüyor bile yani. Ama ben biliyorum, Afet biliyor ne yaptığını. Paraları Atatürk kafalarını üst üste koyup, bir de belli etmeden o kafayı sevmek. Çünkü onun sayesinde böyle bir maaş alabiliyorum.' diyen Kutman'ın sözleri kalpleri ısıttı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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