Perran Kutman Anlattı: Hafızalarımıza Kazınan Efsane "Afet Güçverir" Karakteri Nasıl Ortaya Çıktı

O, sadece bir oyuncu olmanın ötesinde, zengin karakter yelpazesi ve usta oyunculuğu ile her rolün hakkını vererek, izleyicinin gönlünde taht kurdu. Oynadığı her bir karaktere bambaşka bir boyut katan Kutman, canlandırdığı her karakterle özdeşleşti.

Canlandıracağı her karaktere bir hikaye yazdığını anlatan Kutman, Afet Güçverir karakteri nasıl yarattığından bahsederken, karakterin Atatürk'e verdiği değeri anlattı.

'Öğretmenler odasında maaşlarını aldıktan sonra onlar cüzdanına yerleştirir ya. Büyük ihtimalle kamera görmüyor bile yani. Ama ben biliyorum, Afet biliyor ne yaptığını. Paraları Atatürk kafalarını üst üste koyup, bir de belli etmeden o kafayı sevmek. Çünkü onun sayesinde böyle bir maaş alabiliyorum.' diyen Kutman'ın sözleri kalpleri ısıttı.