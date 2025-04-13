Hayko Cepkin'in "Zıplamayan Tapyyip'çi" Sloganları Atan Dinleyicilerine Sözleri Dikkat Çekti

Hayko Cepkin, Türkiye'nin en renkli müzik figürlerinden biri. Kendisi müziğinin yanısıra toplumsal meselelere karşı duyarlılığı ile de biliniyor. Ekrem İmamoğlu ile ilgili süreçte de yorumlarını sakınmayan Cepkin, konserinde yaptığı bir konuşma ile gündem oldu.
Konserinde dinleyiciler Saraçhane eylemlerinde sıkça duyulan 'Zıplamayan Takipçi' sloganları atıldı. Bunun üzerine 'Zıplamakla olmuyor onu gördük. Biraz daha iddialı zıplamalar gerekiyor bize.' diyen Cepkin, 'Bizim bir şey söylerken herhangi bir çekincemiz yok' dedi.
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Kendine özgü tarzı ve sahne performanslarıyla tanınan Cepkin, aynı zamanda güçlü vokali ve sıra dışı müzik anlayışıyla da dikkat çekiyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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