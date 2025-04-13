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Hayko Cepkin'in "Zıplamayan Tapyyip'çi" Sloganları Atan Dinleyicilerine Sözleri Dikkat Çekti

Hayko Cepkin'in "Zıplamayan Tapyyip'çi" Sloganları Atan Dinleyicilerine Sözleri Dikkat Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2025 - 11:36

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Hayko Cepkin, Türkiye'nin en renkli müzik figürlerinden biri. Kendisi müziğinin yanısıra toplumsal meselelere karşı duyarlılığı ile de biliniyor. Ekrem İmamoğlu ile ilgili süreçte de yorumlarını sakınmayan Cepkin, konserinde yaptığı bir konuşma ile gündem oldu. 

Konserinde dinleyiciler Saraçhane eylemlerinde sıkça duyulan 'Zıplamayan Takipçi' sloganları atıldı. Bunun üzerine 'Zıplamakla olmuyor onu gördük. Biraz daha iddialı zıplamalar gerekiyor bize.' diyen Cepkin, 'Bizim bir şey söylerken herhangi bir çekincemiz yok' dedi.

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Kendine özgü tarzı ve sahne performanslarıyla tanınan Cepkin, aynı zamanda güçlü vokali ve sıra dışı müzik anlayışıyla da dikkat çekiyor.

Kendine özgü tarzı ve sahne performanslarıyla tanınan Cepkin, aynı zamanda güçlü vokali ve sıra dışı müzik anlayışıyla da dikkat çekiyor.

Hayko Cepkin, Türk müzik sektörünün en renkli ve en etkileyici kişiliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Onun müziği, geniş bir kitle tarafından takdir ediliyor.  Bu nedenle, Hayko Cepkin'in toplumsal konularda yaptığı yorumlar ve görüşleri de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Müziğinde sınırları zorlayan ve cesur olmaktan çekinmeyen sanatçının bu yönü, sözlerine de yansıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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