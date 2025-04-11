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Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Duyurdu: Down Sendromlu Çocuğu Oyun Alanına Almayan İşletme Mühürlendi

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Duyurdu: Down Sendromlu Çocuğu Oyun Alanına Almayan İşletme Mühürlendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.04.2025 - 23:34

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi içerisindeki oyun alanı işletmesi, Down Sendromlu bir çocuğa karşı sergilediği tutumla büyük tepki çekti. Olay, Etimesgut'taki bir AVM'de meydana geldi. 7 yaşındaki Down Sendromlu bir çocuk, oyun alanını görünce içeri girmek istedi. Ancak çocuğun yanında bulunan öğretmenine, oyun alanına girişlerinin mümkün olmadığı bildirildi. Bu durum karşısında öğretmen, hem şaşkınlığını hem de öfkesini gizleyemedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, işletmenin mühürlendiğini bir video ile duyurdu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

İşletme görevlisi gerekçe olarak "Zarar görebilir ya da zarar verebilir" diyerek çocuğu oyun alanına almamıştı.

İşletme görevlisi gerekçe olarak "Zarar görebilir ya da zarar verebilir" diyerek çocuğu oyun alanına almamıştı.

Yaşanan bu olay, toplumda büyük bir infiale neden oldu ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Down Sendromlu çocukların da diğer çocuklar gibi oyun alanlarından yararlanma hakkına sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu tür eğlence alanlarının tüm çocuklara açık olması gerektiği ve ayrımcılığın kabul edilemez olduğu belirtildi.

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Olayın detaylarını sizinle burada paylaşmıştık;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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