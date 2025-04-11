Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Duyurdu: Down Sendromlu Çocuğu Oyun Alanına Almayan İşletme Mühürlendi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi içerisindeki oyun alanı işletmesi, Down Sendromlu bir çocuğa karşı sergilediği tutumla büyük tepki çekti. Olay, Etimesgut'taki bir AVM'de meydana geldi. 7 yaşındaki Down Sendromlu bir çocuk, oyun alanını görünce içeri girmek istedi. Ancak çocuğun yanında bulunan öğretmenine, oyun alanına girişlerinin mümkün olmadığı bildirildi. Bu durum karşısında öğretmen, hem şaşkınlığını hem de öfkesini gizleyemedi.
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, işletmenin mühürlendiğini bir video ile duyurdu.
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İşletme görevlisi gerekçe olarak "Zarar görebilir ya da zarar verebilir" diyerek çocuğu oyun alanına almamıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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