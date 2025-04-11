Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Duyurdu: Down Sendromlu Çocuğu Oyun Alanına Almayan İşletme Mühürlendi

Yaşanan bu olay, toplumda büyük bir infiale neden oldu ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Down Sendromlu çocukların da diğer çocuklar gibi oyun alanlarından yararlanma hakkına sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu tür eğlence alanlarının tüm çocuklara açık olması gerektiği ve ayrımcılığın kabul edilemez olduğu belirtildi.