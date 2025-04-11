Ankara’da Bir İşletme Down Sendromlu Olduğu İçin Çocuğu Oyun Alanına Almadı
Ankara’da bir oyun alanı işletmesi Down Sendromlu çocuğa tutumuyla akıllara durgunluk verdi. Olay Ankara, Etimesgut Gimsa AVM’de yaşandı. 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk, oyun alanını görünce girmek için can attı. Ancak onunla birlikte olan öğretmeni oyun alanına giremeyeceklerine dair bir geri dönüş alınca şaşkınlığını ve öfkesini gizleyemedi. Olay yerinde yetkili bir kişi bile yoktu. Öğretmen durumu kasiyerlerle konuşunca ise, “Zarar görebilir, zarar verebilir. Siz onunla girerseniz diğer veliler de girmek ister.” şeklinde bir yanıt aldı.
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Olayı cep telefonuyla kaydeden öğretmen ilgili mecralara ulaşması için paylaşım yaptı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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