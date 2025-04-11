onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara’da Bir İşletme Down Sendromlu Olduğu İçin Çocuğu Oyun Alanına Almadı

Ankara’da Bir İşletme Down Sendromlu Olduğu İçin Çocuğu Oyun Alanına Almadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.04.2025 - 15:18

Ankara’da bir oyun alanı işletmesi Down Sendromlu çocuğa tutumuyla akıllara durgunluk verdi. Olay Ankara, Etimesgut Gimsa AVM’de yaşandı. 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk, oyun alanını görünce girmek için can attı. Ancak onunla birlikte olan öğretmeni oyun alanına giremeyeceklerine dair bir geri dönüş alınca şaşkınlığını ve öfkesini gizleyemedi. Olay yerinde yetkili bir kişi bile yoktu. Öğretmen durumu kasiyerlerle konuşunca ise, “Zarar görebilir, zarar verebilir. Siz onunla girerseniz diğer veliler de girmek ister.” şeklinde bir yanıt aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Olayı cep telefonuyla kaydeden öğretmen ilgili mecralara ulaşması için paylaşım yaptı.

Olayı cep telefonuyla kaydeden öğretmen ilgili mecralara ulaşması için paylaşım yaptı.

Sosyal medyada tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Tüm çocukların eşit haklara sahip olması bir yana, bu vicdandan ibaret bir meseleydi. Diğer çocuklar orada oynarken, 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuğun alana girmesine müsaade etmemek vicdan sahibi olmamanın getirisiydi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın