onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kreş Çıkışında Annesi Almaya Gelince Beğenmeyip Her Defasında Babasını Soran Çocuk Güldürdü

Kreş Çıkışında Annesi Almaya Gelince Beğenmeyip Her Defasında Babasını Soran Çocuk Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.04.2025 - 12:27

İçerik Devam Ediyor

@greybride adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne, Aslan adlı tatlı çocuklarını kreşten almaya gittiği günlerde yaşananları derledi. Tatlı çocuk annesini görür görmez, daha kapıdan adımını bile atmadan “Baba nerede?” diye soruyordu. Erkek çocuğu anneye düşkün olur diyenlerin tezini çürüten yakışıklı çocuk sosyal medyada etkileşimlerin odağı oldu. Gelin o anlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o derleme 👇

Tatlı çocuğun babasına olan aşkı gülümsetti.

Tatlı çocuğun babasına olan aşkı gülümsetti.

Annesi için biraz buruk bir his olsa da, istisnalar kaideyi bozmaz diyelim. Yaşı ilerledikçe babasına olan aşkı annesine dönecektir. Yorumlarda buluşan izleyiciler de kendi çocuklarıyla aynı durumu yaşadığını dile getirdi. Aslan’ın tatlı tatlı babasını soruşuna beğeniler yağdı.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın