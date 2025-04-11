Kreş Çıkışında Annesi Almaya Gelince Beğenmeyip Her Defasında Babasını Soran Çocuk Güldürdü

@greybride adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne, Aslan adlı tatlı çocuklarını kreşten almaya gittiği günlerde yaşananları derledi. Tatlı çocuk annesini görür görmez, daha kapıdan adımını bile atmadan “Baba nerede?” diye soruyordu. Erkek çocuğu anneye düşkün olur diyenlerin tezini çürüten yakışıklı çocuk sosyal medyada etkileşimlerin odağı oldu. Gelin o anlara birlikte bakalım.