Kreş Çıkışında Annesi Almaya Gelince Beğenmeyip Her Defasında Babasını Soran Çocuk Güldürdü

@greybride adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne, Aslan adlı tatlı çocuklarını kreşten almaya gittiği günlerde yaşananları derledi. Tatlı çocuk annesini görür görmez, daha kapıdan adımını bile atmadan “Baba nerede?” diye soruyordu. Erkek çocuğu anneye düşkün olur diyenlerin tezini çürüten yakışıklı çocuk sosyal medyada etkileşimlerin odağı oldu. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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İşte o derleme 👇
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Tatlı çocuğun babasına olan aşkı gülümsetti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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