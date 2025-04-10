Doğumda Kalbi Duran Yavru Köpeği Kalp Masajıyla Hayata Döndüren Koca Yürekli Kadın!

@arkansevim3 adlı TikTok hesabından kalbi duran yavru köpeği nasıl hayata döndürdüğünü paylaşan hayvansever iyi dilekleri ve duaları topladı. Hayvansever kadın doğum esnasında anne köpeğin ilgilenemediği yavru köpeğe 20 dakika boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata bağlamıştı. O anları izlerken bizler de derin bir oh çektik. Gelin birlikte bakalım!
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İşte o anlar 🥹👇
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Doğum esnasında patili dostlarımızın bizim yardımımıza ihtiyacı olabiliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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