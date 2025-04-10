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Doğumda Kalbi Duran Yavru Köpeği Kalp Masajıyla Hayata Döndüren Koca Yürekli Kadın!

Doğumda Kalbi Duran Yavru Köpeği Kalp Masajıyla Hayata Döndüren Koca Yürekli Kadın!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.04.2025 - 15:43

İçerik Devam Ediyor

@arkansevim3 adlı TikTok hesabından kalbi duran yavru köpeği nasıl hayata döndürdüğünü paylaşan hayvansever iyi dilekleri ve duaları topladı. Hayvansever kadın doğum esnasında anne köpeğin ilgilenemediği yavru köpeğe 20 dakika boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata bağlamıştı. O anları izlerken bizler de derin bir oh çektik. Gelin birlikte bakalım!

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İşte o anlar 🥹👇

Doğum esnasında patili dostlarımızın bizim yardımımıza ihtiyacı olabiliyor.

Doğum esnasında patili dostlarımızın bizim yardımımıza ihtiyacı olabiliyor.

Özellikle üçten fazla yavru doğuyorsa, anneler yeteri kadar ilgilenemeyebiliyor. O sırada soğukkanlı kalmayı başarmak çok önemli. Çünkü videoda da görmüş olduğunuz üzere yapacağınız kalp masajı ve suni teneffüs yavruları hayata döndürebiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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