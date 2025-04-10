Doğumda Kalbi Duran Yavru Köpeği Kalp Masajıyla Hayata Döndüren Koca Yürekli Kadın!

Özellikle üçten fazla yavru doğuyorsa, anneler yeteri kadar ilgilenemeyebiliyor. O sırada soğukkanlı kalmayı başarmak çok önemli. Çünkü videoda da görmüş olduğunuz üzere yapacağınız kalp masajı ve suni teneffüs yavruları hayata döndürebiliyor.