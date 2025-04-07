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Dükkanının Önüne Gelen Geyikle Konuşan Esnaf İzleyenlere Tebessüm Ettirdi

Dükkanının Önüne Gelen Geyikle Konuşan Esnaf İzleyenlere Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.04.2025 - 12:59

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Orhan Kalkan adlı vatandaş dükkanına gelen geyikle kurduğu dostlukla içimizi ısıtan anlara vesile oldu. Dükkanın içine girmek isteyen geyiğe laf anlatmakla meşguldü kendisi. @orhankalkan7617 adlı TikTok hesabından o anları paylaşan adam kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Videoya beğeniler ve yorumlar yağdı. Gelin bir de birlikte bakalım.

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İşte o anlar 👇

Yurdumuz insanının iletişim kuramadığı hayvan yok görüyorsunuz ki.

Yurdumuz insanının iletişim kuramadığı hayvan yok görüyorsunuz ki.

Kedilerle köpeklerle olan samimiyetimiz bir yana tüm canlılara karşı ayrı bir merhamete sahibiz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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