Dükkanının Önüne Gelen Geyikle Konuşan Esnaf İzleyenlere Tebessüm Ettirdi

Orhan Kalkan adlı vatandaş dükkanına gelen geyikle kurduğu dostlukla içimizi ısıtan anlara vesile oldu. Dükkanın içine girmek isteyen geyiğe laf anlatmakla meşguldü kendisi. @orhankalkan7617 adlı TikTok hesabından o anları paylaşan adam kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Videoya beğeniler ve yorumlar yağdı. Gelin bir de birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurdumuz insanının iletişim kuramadığı hayvan yok görüyorsunuz ki.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın