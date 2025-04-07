Dükkanının Önüne Gelen Geyikle Konuşan Esnaf İzleyenlere Tebessüm Ettirdi

Orhan Kalkan adlı vatandaş dükkanına gelen geyikle kurduğu dostlukla içimizi ısıtan anlara vesile oldu. Dükkanın içine girmek isteyen geyiğe laf anlatmakla meşguldü kendisi. @orhankalkan7617 adlı TikTok hesabından o anları paylaşan adam kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Videoya beğeniler ve yorumlar yağdı. Gelin bir de birlikte bakalım.