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Adana Portakal Çiçeği Festivali Bu Yıl da Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Adana Portakal Çiçeği Festivali Bu Yıl da Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.04.2025 - 09:50

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13 senedir Nisan ayının dört gözle beklenmesine vesile olan Adana Portakal Çiçeği Festivali, bu yıl da başladı. 4 Nisan’da başlayan festival 13 Nisan’da sona erecek. Rio’yu aratmayan sokak karnavalından görüntüler yavaş yavaş sosyal medyada viral olmaya başlıyor. Adana’ya gidemeyenler olarak o anları izlerken ışınlanasımız geliyor! Gelin detaylara geçelim!

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Geçit törenleri, konserler, danslar ve gösterilerle karnaval, Adana’ya harika bir hava katıyor.

Geçit törenleri, konserler, danslar ve gösterilerle karnaval, Adana’ya harika bir hava katıyor.

“Bu işi de yapsa yapsa Adanalılar yapardı” diyenler de videoların yorumlarında buluşuyor. “Nisan’da Adana’da” sloganıyla Adanalı iş insanı Ali Haydar Bozkurt’un öncülük ettiği festivali fırsatı olanlar kaçırmasın deriz.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ates.

Adana böyle güzel festivalle anılsın. Görülmeye değer 🍊

cyber boy

harikaa

serhatdamacana

adana da fırsatçı oe larına gün doğmuş yine, 2 yıldızlı otellerin gecelik 30-50 bin istediği festival başlamış 3 yıldızlı oteller 100 bin olmuştur 4e 5e hiç ... Devamını Gör