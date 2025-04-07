13 senedir Nisan ayının dört gözle beklenmesine vesile olan Adana Portakal Çiçeği Festivali, bu yıl da başladı. 4 Nisan’da başlayan festival 13 Nisan’da sona erecek. Rio’yu aratmayan sokak karnavalından görüntüler yavaş yavaş sosyal medyada viral olmaya başlıyor. Adana’ya gidemeyenler olarak o anları izlerken ışınlanasımız geliyor! Gelin detaylara geçelim!