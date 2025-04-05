Bir İçerik Üreticisi Boykot Listesiyle Goygoy Malzemesi Çıkardı: “Pirincin Politik Duruşu”

Simay adlı içerik üreticisi sosyal medyaya başladığı günden bu yana sevilerek takip ediliyor. Şimdiyse genç kadın Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesiyle içerik üretti. Market alışverişi sırasında boykot listesine uymaya çalışırken beyninin yandığı anları kayda almıştı. Gelin detaylara geçelim.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ülke gündemi değişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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