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Bir İçerik Üreticisi Boykot Listesiyle Goygoy Malzemesi Çıkardı: “Pirincin Politik Duruşu”

Bir İçerik Üreticisi Boykot Listesiyle Goygoy Malzemesi Çıkardı: “Pirincin Politik Duruşu”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.04.2025 - 17:02

İçerik Devam Ediyor

Simay adlı içerik üreticisi sosyal medyaya başladığı günden bu yana sevilerek takip ediliyor. Şimdiyse genç kadın Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesiyle içerik üretti. Market alışverişi sırasında boykot listesine uymaya çalışırken beyninin yandığı anları kayda almıştı. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ülke gündemi değişti.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ülke gündemi değişti.

Eylemler ve protestolar devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot yapılması gereken markaları açıkladı. boykotyap.org sitesinden takip sağlanabileceğini dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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