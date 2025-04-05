Bir Kadın Microsoft’un Yıl Dönümü Partisinde İsrail’e Verdikleri Desteği Protesto Etti

Microsof’un 50. yıl dönümü partisinde bir kadın İsrail’in zulmünü protesto etti. Yapay zeka üst yöneticisi konuşma yaparken ona doğru giden kadın, “Elinizde kan var, çocukların ölümünü nasıl kutluyorsunuz?” dedi. Yönetici yalnızca teşekkür etti. Ancak kadın, “Sen de Suriyelisin, bunu hepimiz biliyoruz. Yazıklar olsun sana.” sözlerini de dile getirdi. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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İsrail’in zulmü bitmek bilmiyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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