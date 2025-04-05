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Bir Kadın Microsoft’un Yıl Dönümü Partisinde İsrail’e Verdikleri Desteği Protesto Etti

Bir Kadın Microsoft’un Yıl Dönümü Partisinde İsrail’e Verdikleri Desteği Protesto Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.04.2025 - 16:02

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Microsof’un 50. yıl dönümü partisinde bir kadın İsrail’in zulmünü protesto etti. Yapay zeka üst yöneticisi konuşma yaparken ona doğru giden kadın, “Elinizde kan var, çocukların ölümünü nasıl kutluyorsunuz?” dedi. Yönetici yalnızca teşekkür etti. Ancak kadın, “Sen de Suriyelisin, bunu hepimiz biliyoruz. Yazıklar olsun sana.” sözlerini de dile getirdi. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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İsrail’in zulmü bitmek bilmiyor.

İsrail’in zulmü bitmek bilmiyor.

Yıllardır süregelen savaşlarda birçok kişi hayatını acı bir şekilde kaybetti, ülkelerinden oldu. Daha fazla çocuğun ölmesi ihtimalini artık yürek kaldırmıyor. Kadın da bunun normalleştirilmesine dayanamamış ve öfkesini üst düzey yöneticiye söyledikleriyle belirtmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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