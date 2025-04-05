Bir Kadın Microsoft’un Yıl Dönümü Partisinde İsrail’e Verdikleri Desteği Protesto Etti

Microsof’un 50. yıl dönümü partisinde bir kadın İsrail’in zulmünü protesto etti. Yapay zeka üst yöneticisi konuşma yaparken ona doğru giden kadın, “Elinizde kan var, çocukların ölümünü nasıl kutluyorsunuz?” dedi. Yönetici yalnızca teşekkür etti. Ancak kadın, “Sen de Suriyelisin, bunu hepimiz biliyoruz. Yazıklar olsun sana.” sözlerini de dile getirdi. Gelin o anlara birlikte bakalım.