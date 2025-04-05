Donald Trump Sivil Olduğu İddia Edilen Kişilerin Vurulduğu Görüntüleri X Hesabından Paylaştı

Ortadoğu’da tansiyon bir kez daha yükselirken, ABD-Husi gerilimi yeni bir eşiğe ulaştı. Donald Trump, Yemen’de vurulan sivil olduğu iddia edilen kişilerin görüntülerini bizzat paylaştı. İran ise dikkat çeken bir karar alarak Yemen’deki askeri varlığını geri çekmeye başladı. Tahran yönetimi, olası bir ABD saldırısında İranlı asker kaybı yaşanmaması için bu adımı attığını açıkladı.

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