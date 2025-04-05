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Donald Trump Sivil Olduğu İddia Edilen Kişilerin Vurulduğu Görüntüleri X Hesabından Paylaştı

Donald Trump Sivil Olduğu İddia Edilen Kişilerin Vurulduğu Görüntüleri X Hesabından Paylaştı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.04.2025 - 12:57

Ortadoğu’da tansiyon bir kez daha yükselirken, ABD-Husi gerilimi yeni bir eşiğe ulaştı. Donald Trump, Yemen’de vurulan sivil olduğu iddia edilen kişilerin görüntülerini bizzat paylaştı. İran ise dikkat çeken bir karar alarak Yemen’deki askeri varlığını geri çekmeye başladı. Tahran yönetimi, olası bir ABD saldırısında İranlı asker kaybı yaşanmaması için bu adımı attığını açıkladı.

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Donald Trump, sivil olduğu iddia edilen kişilerin vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaşarak kamuoyunun dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

Donald Trump, sivil olduğu iddia edilen kişilerin vurulduğu anlara ait görüntüleri paylaşarak kamuoyunun dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

Görüntülerde yol kenarında toplanan sivillere yapılan hava saldırısı saniye saniye izlenirken, Trump açıklamasında “Bu Husiler saldırı için toplanmıştı” ifadesini kullandı. 

Paylaşım, ABD’nin son haftalarda Yemen’de yürüttüğü saldırıların en net örneklerinden biri olarak öne çıktı. Trump’ın paylaştığı görüntülerde saldırının ardından yükselen dumanlar ve oluşan krater açıkça görüldü.

"Bu Husiler saldırı talimatları için toplandılar. Oops, bu Husiler tarafından bir saldırı olmayacak! Gemilerimizi bir daha asla batıramayacaklar!" 👇🏻

Trump'a gelen tepkiler ise gecikmedi.

Trump'a gelen tepkiler ise gecikmedi.
twitter.com

"Bunun sadece bir savaş suçu olmadığından emin miyiz?"

"Bunun sadece bir savaş suçu olmadığından emin miyiz?"
twitter.com

"Diğer birçok kişinin de belirttiği gibi, bu durum geleneksel bir Yemen kabile toplantısına çok benziyor."

"Diğer birçok kişinin de belirttiği gibi, bu durum geleneksel bir Yemen kabile toplantısına çok benziyor."
twitter.com
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"Dünyadaki en yoksul insanları bombaladığınızı ve sert bir adammış gibi davrandığınızı düşünün. Bunu destekleyen herkes acınacak haldedir."

"Dünyadaki en yoksul insanları bombaladığınızı ve sert bir adammış gibi davrandığınızı düşünün. Bunu destekleyen herkes acınacak haldedir."
twitter.com

"Sivilleri öldürmekten zevk almanın X politikasını ihlal etmesi gerekmez mi?"

"Sivilleri öldürmekten zevk almanın X politikasını ihlal etmesi gerekmez mi?"
twitter.com

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👇🏻
twitter.com

"Amerika Birleşik Devletleri başkanının böyle bir şey yazdığına inanamıyorum..."

"Amerika Birleşik Devletleri başkanının böyle bir şey yazdığına inanamıyorum..."
twitter.com

"Gezegendeki en güçlü adam bir savaş suçu işlemekten bahseden bir video yayınladı. Yaşamak için ne güzel bir zaman"

"Gezegendeki en güçlü adam bir savaş suçu işlemekten bahseden bir video yayınladı. Yaşamak için ne güzel bir zaman"
twitter.com
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"Savaşları bitireceğinize söz vermiştiniz. Şimdi gelişigüzel yeni savaşlar hakkında tweet atıyorsunuz."

"Savaşları bitireceğinize söz vermiştiniz. Şimdi gelişigüzel yeni savaşlar hakkında tweet atıyorsunuz."
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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