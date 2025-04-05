19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanınca vatandaşlar destek yürüyüşleri başlatmıştı. Günler süren protestolara sosyal medya paylaşımları da eşlik etti. Tüm sosyal mecralarda İmamoğlu’nun tutuklanmasına verilen tepkiler yer aldı. Şimdiyse bir TikTok kullanıcısı, açtığı yayınla viral oldu. Çünkü kendisini İmamoğlu’na benzeten birçok kişi vardı. Gelin detaylara geçelim.
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Ekrem İmamoğlu’na benzeyen kişiler sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ne alaka...
Lan olum bırak bu işleri. Makarnanı yesene sen.
Biri acaba gerçeği söylese mi? :)