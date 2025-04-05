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Ekrem İmamoğlu’na Benzeyen Bir Vatandaş TikTok’ta Canlı Yayın Açtı: “Her Şey Çok Güzel Olacak”

Ekrem İmamoğlu’na Benzeyen Bir Vatandaş TikTok’ta Canlı Yayın Açtı: “Her Şey Çok Güzel Olacak”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.04.2025 - 15:24

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19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanınca vatandaşlar destek yürüyüşleri başlatmıştı. Günler süren protestolara sosyal medya paylaşımları da eşlik etti. Tüm sosyal mecralarda İmamoğlu’nun tutuklanmasına verilen tepkiler yer aldı. Şimdiyse bir TikTok kullanıcısı, açtığı yayınla viral oldu. Çünkü kendisini İmamoğlu’na benzeten birçok kişi vardı. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Ekrem İmamoğlu’na benzeyen kişiler sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Ekrem İmamoğlu’na benzeyen kişiler sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Hatırlarsanız pandemi döneminde aşı yapan bir doktorun da İmamoğlu’na benzerliği uzun süre konuşulmuştu. Ardından ise gerisi çorap söküğü gibi geldi. İmamoğlu’na benzeyen, benzetilen herkes sosyal medyada kendini gösterdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Jonathan

Lan olum bırak bu işleri. Makarnanı yesene sen.

Buda neki

Biri acaba gerçeği söylese mi? :)