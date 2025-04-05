19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanınca vatandaşlar destek yürüyüşleri başlatmıştı. Günler süren protestolara sosyal medya paylaşımları da eşlik etti. Tüm sosyal mecralarda İmamoğlu’nun tutuklanmasına verilen tepkiler yer aldı. Şimdiyse bir TikTok kullanıcısı, açtığı yayınla viral oldu. Çünkü kendisini İmamoğlu’na benzeten birçok kişi vardı. Gelin detaylara geçelim.