Duman Grubu İstanbul Konserinde Tutuklanan Gençler İçin “Eyvallah” Şarkısını Söyledi

İmamoğlu eylemleri süresince “Kufi” adlı parçaları çok kez kullanıldı. “Eyvallah” parçası da onlardan biri. Duman grubu da “Bu parçayı, içerideki 300 kardeşimiz için çalalım istiyoruz...” sözleriyle tutuklananlara desteklerini gösterdi.