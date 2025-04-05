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Duman Grubu İstanbul Konserinde Tutuklanan Gençler İçin “Eyvallah” Şarkısını Söyledi

Duman Grubu İstanbul Konserinde Tutuklanan Gençler İçin “Eyvallah” Şarkısını Söyledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.04.2025 - 14:23

Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasıyla eylemler başlamıştı. Eylemler süresince 301 kişi tutuklandı. 18-22 yaş aralığındaki tutuklular dikkat çekti. Gençlerin tutukluluğu içinse tepkiler çığ gibi büyüdü. Duman grubu, Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdikleri konserinde gençler için “Eyvallah” şarkısını seslendirdi. Gelin o anlara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Duman grubunun şarkılarını protestolarda sıkça duyuyoruz.

Duman grubunun şarkılarını protestolarda sıkça duyuyoruz.

İmamoğlu eylemleri süresince “Kufi” adlı parçaları çok kez kullanıldı. “Eyvallah” parçası da onlardan biri. Duman grubu da “Bu parçayı, içerideki 300 kardeşimiz için çalalım istiyoruz...” sözleriyle tutuklananlara desteklerini gösterdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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