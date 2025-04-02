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Yozgat’ta Çiftçiler Ekrem İmamoğlu’na Destek İçin Traktörlerle Konvoy Yaptı

Yozgat’ta Çiftçiler Ekrem İmamoğlu’na Destek İçin Traktörlerle Konvoy Yaptı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.04.2025 - 12:03

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Yozgat’ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla dikkat çeken bir eylem gerçekleştirildi. Vatandaşlar, motorlu araçlarıyla konvoy düzenlerken, bölgedeki çiftçiler de traktörleriyle bu konvoya katıldı. Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyündeki CHP irtibat bürosu önünde toplanan protestocular, buradan Yozgat il merkezine kadar ilerleyerek desteklerini gösterdi.

Kaynak: https://www.yozgatcamlik.com/yozgatta...
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Çiftçiler, klakson çalarak ve sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Çiftçiler, klakson çalarak ve sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Konvoy, Aydıncık Kaymakamlığı önüne ulaştığında protestocular Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, “Ülkemizin çarpık ekonomik düzenine karşı duruyoruz ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için buradayız.” dedi.

CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, “Ülkemizin çarpık ekonomik düzenine karşı duruyoruz ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için buradayız.” dedi.

Yozgat’taki çiftçilerin gerçekleştirdiği traktör konvoyu, ülke genelinde süren protestoların bir parçası olurken, farklı şehirlerde tepkiler devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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