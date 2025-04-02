Yozgat’ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla dikkat çeken bir eylem gerçekleştirildi. Vatandaşlar, motorlu araçlarıyla konvoy düzenlerken, bölgedeki çiftçiler de traktörleriyle bu konvoya katıldı. Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyündeki CHP irtibat bürosu önünde toplanan protestocular, buradan Yozgat il merkezine kadar ilerleyerek desteklerini gösterdi.