Kaynak: https://www.yozgatcamlik.com/yozgatta...
Yozgat’ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla dikkat çeken bir eylem gerçekleştirildi. Vatandaşlar, motorlu araçlarıyla konvoy düzenlerken, bölgedeki çiftçiler de traktörleriyle bu konvoya katıldı. Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyündeki CHP irtibat bürosu önünde toplanan protestocular, buradan Yozgat il merkezine kadar ilerleyerek desteklerini gösterdi.
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Çiftçiler, klakson çalarak ve sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.
CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, “Ülkemizin çarpık ekonomik düzenine karşı duruyoruz ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için buradayız.” dedi.
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