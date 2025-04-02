Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'Boykot' Çağrıları Yeniden Gündem Oldu

2 Nisan boykotu, iktidarda büyük bir etki yarattı. Bakanlar ve iktidar mensupları, boykotu destekleyecek olan vatandaşları hedef alırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın geçmişteki boykot açıklamaları yeniden gündeme geldi. Erbaş, vatandaşları İsrail’i boykota çağırırken yaptığı açıklamada, 'Bir Müslüman zalimleri destekleyenleri destekliyorsa, boykota uymuyorsa, boykot ürünlerini hala evine sokuyorsa, hala boykot ürünlerini boykot etmiyorsa imanını sorgulasın' ifadelerini kullanmıştı.
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Erbaş'ın mart ayında yaptığı bu açıklama, sosyal medyada tekrar gündem oldu.
Boykot karşıtı açıklamalarla dikkat çeken bakanlar ise televizyon kanallarında art arda açıklamalar yaparak, sosyal medya üzerinden de boykot yapacak vatandaşları hedef almaya devam ediyor.
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