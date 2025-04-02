onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'Boykot' Çağrıları Yeniden Gündem Oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'Boykot' Çağrıları Yeniden Gündem Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.04.2025 - 11:16

İçerik Devam Ediyor

2 Nisan boykotu, iktidarda büyük bir etki yarattı. Bakanlar ve iktidar mensupları, boykotu destekleyecek olan vatandaşları hedef alırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın geçmişteki boykot açıklamaları yeniden gündeme geldi. Erbaş, vatandaşları İsrail’i boykota çağırırken yaptığı açıklamada, 'Bir Müslüman zalimleri destekleyenleri destekliyorsa, boykota uymuyorsa, boykot ürünlerini hala evine sokuyorsa, hala boykot ürünlerini boykot etmiyorsa imanını sorgulasın' ifadelerini kullanmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇📹

Erbaş'ın mart ayında yaptığı bu açıklama, sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Erbaş'ın mart ayında yaptığı bu açıklama, sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Erbaş, Ankara Millet Camisi’nde teravih namazı kıldırdığı sırada, cemaatine şu şekilde seslenmişti: “Dilimizden gelen ne varsa yapmamız lazım. Zaten kalbimizle mazlumların, mağdurların yanında olmazsak imanımızı sorgulamamız lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ‘Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle de olmazsa kalbinizle buğz edin. O da imanın en zayıf noktasıdır.’ buyuruyor. O bile yoksa bir Müslümanda, zalimleri destekleyenleri destekliyorsa, boykota uymuyorsa, boykot ürünlerini hala evine sokuyorsa, hala boykot ürünlerini boykot etmiyorsa imanını sorgulasın.”

Boykot karşıtı açıklamalarla dikkat çeken bakanlar ise televizyon kanallarında art arda açıklamalar yaparak, sosyal medya üzerinden de boykot yapacak vatandaşları hedef almaya devam ediyor.

Boykot karşıtı açıklamalarla dikkat çeken bakanlar ise televizyon kanallarında art arda açıklamalar yaparak, sosyal medya üzerinden de boykot yapacak vatandaşları hedef almaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın