Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'Boykot' Çağrıları Yeniden Gündem Oldu

Erbaş, Ankara Millet Camisi’nde teravih namazı kıldırdığı sırada, cemaatine şu şekilde seslenmişti: “Dilimizden gelen ne varsa yapmamız lazım. Zaten kalbimizle mazlumların, mağdurların yanında olmazsak imanımızı sorgulamamız lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ‘Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle de olmazsa kalbinizle buğz edin. O da imanın en zayıf noktasıdır.’ buyuruyor. O bile yoksa bir Müslümanda, zalimleri destekleyenleri destekliyorsa, boykota uymuyorsa, boykot ürünlerini hala evine sokuyorsa, hala boykot ürünlerini boykot etmiyorsa imanını sorgulasın.”