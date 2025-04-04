Trabzon’da CHP Standına Bıçaklı Saldırı Gerçekleştiren Şahıs Tutuklandı
Trabzon’da CHP Standına Bıçaklı Saldırı Gerçekleştiren Şahıs Tutuklandı
Trabzon’da stant kurarak Ekrem İmamoğlu için imza toplamak isteyen CHP’liler beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalmıştı. Bir şahıs bıçaklı saldırı gerçekleştirerek stanttakilere tepki göstermişti. Yaşanan kaosu vatandaşlar zor bela engel olmuştu.
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Saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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