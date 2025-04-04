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Trabzon’da CHP Standına Bıçaklı Saldırı Gerçekleştiren Şahıs Tutuklandı

Trabzon’da CHP Standına Bıçaklı Saldırı Gerçekleştiren Şahıs Tutuklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.04.2025 - 15:44

Trabzon’da stant kurarak Ekrem İmamoğlu için imza toplamak isteyen CHP’liler beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalmıştı. Bir şahıs bıçaklı saldırı gerçekleştirerek stanttakilere tepki göstermişti. Yaşanan kaosu vatandaşlar zor bela engel olmuştu.

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Saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklandı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs tutuklandı.

Stant Trabzon’da Kahramanmaraş Caddesi’nde kurulmuştu. Saldırıhı gerçekleştiren B.K. görevlilerle tartıştıktan sonra bıçak çekince bir kişi bacağından yaralanmıştı. Yaralanan kişi hastanede dikiş atıldıktan sonra taburcu edilmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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