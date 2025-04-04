Trabzon’da İmamoğlu’na Destek Yürüyüşü: Bıçaklı Saldırı Protesto Edildi

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, yaptığı konuşmada saldırıyı sert sözlerle eleştirerek, “Bu saldırı sadece CHP’nin standına, gençlerimize ya da Ekrem İmamoğlu Başkanımıza yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı, özgürlüğümüze, geleceğimize, namusumuza yapılmış bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.