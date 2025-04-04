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Trabzon’da İmamoğlu’na Destek Yürüyüşü: Bıçaklı Saldırı Protesto Edildi

Trabzon’da İmamoğlu’na Destek Yürüyüşü: Bıçaklı Saldırı Protesto Edildi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 12:51

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CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim kararı alınması talebiyle başlattığı imza kampanyası kapsamında, Trabzon’da kurulan standa bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırı, kamuoyunda büyük tepki çekerken, Trabzon’da geniş katılımlı bir Adalet Yürüyüşü düzenlendi. Kahramanmaraş Caddesi’nden başlayan yürüyüş, Meydan Parkı Atatürk Anıtı önünde son buldu. Yürüyüşün ardından partililer saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

CHP Gençlik Kolları üyesi Fikret Ayartepe’nin görev yaptığı standa yönelen saldırgan, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle etkisiz hale getirildi.

CHP Gençlik Kolları üyesi Fikret Ayartepe’nin görev yaptığı standa yönelen saldırgan, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle etkisiz hale getirildi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Trabzon'da İmamoğlu'na destek standına saldırıyı kınama yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından partililer saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.

Trabzon'da İmamoğlu'na destek standına saldırıyı kınama yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından partililer saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, yaptığı konuşmada saldırıyı sert sözlerle eleştirerek, “Bu saldırı sadece CHP’nin standına, gençlerimize ya da Ekrem İmamoğlu Başkanımıza yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı, özgürlüğümüze, geleceğimize, namusumuza yapılmış bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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