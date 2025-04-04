Trabzon’da İmamoğlu’na Destek Yürüyüşü: Bıçaklı Saldırı Protesto Edildi

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim kararı alınması talebiyle başlattığı imza kampanyası kapsamında, Trabzon’da kurulan standa bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırı, kamuoyunda büyük tepki çekerken, Trabzon’da geniş katılımlı bir Adalet Yürüyüşü düzenlendi. Kahramanmaraş Caddesi’nden başlayan yürüyüş, Meydan Parkı Atatürk Anıtı önünde son buldu. Yürüyüşün ardından partililer saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.
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CHP Gençlik Kolları üyesi Fikret Ayartepe’nin görev yaptığı standa yönelen saldırgan, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle etkisiz hale getirildi.
Trabzon'da İmamoğlu'na destek standına saldırıyı kınama yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından partililer saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.
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