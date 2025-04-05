Dayısına Laf Anlatmak İsterken Mahmut Tanal Gibi Defalarca Kez Tekrarladı: “Emekli Maaşıyla Geçinemiyorsun”

Kendisini genç kitleye son olaylarla tanıtmış olsa da aslında geçmişte de toplumsal bir olay yaşandığında Tanal’ı alanlarda destek verirken görüyorduk. Mecliste de sık sık aynı cümleyi tekrar ederek derdini anlatmak istediği anlara şahit olabilirsiniz.