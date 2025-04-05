Dayısına Laf Anlatmak İsterken Mahmut Tanal Gibi Defalarca Kez Tekrarladı: “Emekli Maaşıyla Geçinemiyorsun”

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kendine has tavrıyla hafızalarımıza kazınan isimlerden. Tanal’ın vurgu yapmak istediğinde ilgili cümleyi defalarca kez tekrarladığı anlara sizler de şahit olmuşsunuzdur. Şimdiyse bir genç, bayram ziyaretinde bir araya geldikleriyle dayısıyla benzeri bir an yaşadı. Dayısını emekli maaşıyla geçinemediğine ikna etmeye çalışıyordu.
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Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinde Tanal’ı her miting ve yürüyüşte gördük.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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