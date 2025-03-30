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Milletvekili Mahmut Tanal Bir Dakika Boyunca Tekrarladı: "Adalet Öğrenciyi Hapsetmez"

Milletvekili Mahmut Tanal Bir Dakika Boyunca Tekrarladı: "Adalet Öğrenciyi Hapsetmez"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.03.2025 - 15:59

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, 23 Mart'ta tutuklanması büyük bir yankı uyandırdı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentimizde protestolar düzenlendi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek için Saraçhane'ye giden, sokaklara çıkan gençlerden ise gözaltına alınanlar ve tutuklananlar oldu. 

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle, tutuklu olan gençler için vatandaşlardan tepkiler yükselmeye başladı. Birçok kişi 'gençleri serbest bırakın' çağrısında bulunurken CHP'li milletvekili Mahmut Tanal da bir video paylaştı.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ülke genelinden tepki yağdı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ülke genelinden tepki yağdı.

İBB Başkanı İmamoğlu, lisans diplomasının iptalinin ardından gözaltına alınmış, 23 Mart Pazar günü çıkarıldığı mahkemede ise tutuklanmıştı. İmamoğlu, bir haftadır Silivri Cezaevi'nde kalıyor. Bu süreçte İmamoğlu'nun tutuklanmasına ise binlerce kişiden tepki yağdı.

Halk, İBB binasının olduğu Saraçhane'de toplandı. Üniversite öğrencileri, okullarında protestolar düzenledi, farklı şehirlerimizde yürüyüşler gerçekleştirildi. Bu protestolar sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan öğrenciler oldu.

Tutuklanan öğrenciler için yapılan çağrılar artıyor.

Tutuklanan öğrenciler için yapılan çağrılar artıyor.

Protestolara katılıp tutuklanan pek çok kişinin üniversite öğrencisi olduğu görüldü. Öğrencilerin bayramı cezaevinde geçirecek olması, gündemi bir kez daha ayağa kaldırdı. Ünlü isimlerden ve vatandaşlardan 'öğrencileri serbest bırakın' mesajları gelmeye başladı.

CHP'li Mahmut Tanal da tutuklanan üniversite öğrencileri için çağrıda bulunan bir isim oldu. Tanal, yaptığı paylaşımda 'Adalet Bakanlığı’na çağrımdır: Bu talep basit bir lütuf değil, infaz hukukunun gereğidir!' dedi.

"Bu konunun takipçisi olacağız!"

"Bu konunun takipçisi olacağız!"
twitter.com

Öğrenci gençleri ağır suçlularla aynı koğuşa koymak, cezalandırmak değil, göz göre göre mağdur etmektir!

Cezaevlerinde öğrenci statüsündeki gençlerin, cinayet gibi ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerle aynı koğuşlara konulması kabul edilemez! Bu durum, infaz güvenliğine ve insan onuruna açıkça aykırıdır.

Eğer bu gençler tahliye edilmeyecekse, en azından benzer statüdeki kişilerle aynı koğuşta kalmaları sağlanmalıdır. Bu hem cezaevi düzeni hem de kişisel güvenlik açısından zorunludur.

Adalet Bakanlığı’na çağrımdır:

Bu talep basit bir lütuf değil, infaz hukukunun gereğidir!

Gençleri, suç profiline uygun olmayan ortamlarda tutmak, ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir.

Koğuş planlaması derhal gözden geçirilmeli, öğrenci gençler için güvenli koşullar sağlanmalıdır.

Bu konunun takipçisi olacağız!

Tanal, ayrıca çektiği bir videoda üst üste "Adalet, öğrenciyi hapsetmez" dedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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