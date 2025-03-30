Milletvekili Mahmut Tanal Bir Dakika Boyunca Tekrarladı: "Adalet Öğrenciyi Hapsetmez"
Milletvekili Mahmut Tanal Bir Dakika Boyunca Tekrarladı: "Adalet Öğrenciyi Hapsetmez"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, 23 Mart'ta tutuklanması büyük bir yankı uyandırdı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentimizde protestolar düzenlendi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek için Saraçhane'ye giden, sokaklara çıkan gençlerden ise gözaltına alınanlar ve tutuklananlar oldu.
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle, tutuklu olan gençler için vatandaşlardan tepkiler yükselmeye başladı. Birçok kişi 'gençleri serbest bırakın' çağrısında bulunurken CHP'li milletvekili Mahmut Tanal da bir video paylaştı.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ülke genelinden tepki yağdı.
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Tutuklanan öğrenciler için yapılan çağrılar artıyor.
"Bu konunun takipçisi olacağız!"
Tanal, ayrıca çektiği bir videoda üst üste "Adalet, öğrenciyi hapsetmez" dedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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