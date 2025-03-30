Milletvekili Mahmut Tanal Bir Dakika Boyunca Tekrarladı: "Adalet Öğrenciyi Hapsetmez"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, 23 Mart'ta tutuklanması büyük bir yankı uyandırdı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentimizde protestolar düzenlendi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek için Saraçhane'ye giden, sokaklara çıkan gençlerden ise gözaltına alınanlar ve tutuklananlar oldu.

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle, tutuklu olan gençler için vatandaşlardan tepkiler yükselmeye başladı. Birçok kişi 'gençleri serbest bırakın' çağrısında bulunurken CHP'li milletvekili Mahmut Tanal da bir video paylaştı.