Eylemlerde Tutuklanan Gençlerin İfadesi Ortaya Çıktı: Avukattan 'Cumhurbaşkanı ile Fotoğrafı Var' Savunması
Eylemlerde Tutuklanan Gençlerin İfadesi Ortaya Çıktı: Avukattan 'Cumhurbaşkanı ile Fotoğrafı Var' Savunması
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protesto gösterilerinde gözaltına alınan 8 gencin ifadeleri ortaya çıktı.
Gözaltındaki 8 gencin 7’si mahkemede tutuklanırken, avukatının “Müvekkilimin babasının Cumhurbaşkanı ile fotoğrafı var” savunması yaptığı genç ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında özellikle üniversite öğrencilerinin geniş katılım gösterdiği protesto gösterileri düzenlenmişti.
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“Ailem AKP’ye oy verdi”
“Ben polislerin uyarısını duymadım”
“Müvekkilimin babasının Cumhurbaşkanı ile çekilmiş fotoğrafı var”
Mahkeme, 7 gencin tutuklanmasına karar verirken, avukatının "Cumhurbaşkanı ile fotoğraf" savunması yaptığı genç hakkında ise adli kontrol kararı verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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