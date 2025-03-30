Eylemlerde Tutuklanan Gençlerin İfadesi Ortaya Çıktı: Avukattan 'Cumhurbaşkanı ile Fotoğrafı Var' Savunması

24 yaşındaki bir gencin avukatı ise müvekkilinin savunmasına katılarak şunları söyledi:

'Müvekkil ve ailesi vatan millet sevgisiyle büyümüş insanlardandır. Müvekkilin babası da ülkemiz için milli firkateynleri üreten firmalardan birisinin CEO'sudur. Müvekkil ile beraber yürüyen çocuklardan birisi bugün buraya tutuklamaya sevk edilmedi, savcılarımız öyle münasip görmüşler. Ben de Türk milliyetçisi birisiyim, eğer bu çocuk provokatör olsaydı, ben onun müdafiliğini yapmazdım. Müvekkil bilgisayar mühendisliği okuyor. Müvekkil, bu eylemlere katılacak bir ailenin evladı değil, yanında gittiği arkadaşı şu an burada değil. 5 Nisan'da okulda sınavları var. Babası senede 600 bin TL vererek okutuyor, derslerinden kalmaması gerekiyor. Babasının Cumhurbaşkanı ile çekilmiş fotoğrafı var. O gün orada yüz bin kişi gitmiş, lakin yüz bin kişi burada değil, keşke gitmeseydi. Sadece merakından gitmiş ve gittiği için de çok pişman. Gençlerin önünün kesilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu aşamada serbest bırakılmasını, hakimliğiniz aksi kanatte ise adli kontrol altına alınmasını talep ederiz.'