onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eylemlerde Tutuklanan Gençlerin İfadesi Ortaya Çıktı: Avukattan 'Cumhurbaşkanı ile Fotoğrafı Var' Savunması

Eylemlerde Tutuklanan Gençlerin İfadesi Ortaya Çıktı: Avukattan 'Cumhurbaşkanı ile Fotoğrafı Var' Savunması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.03.2025 - 15:45

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protesto gösterilerinde gözaltına alınan 8 gencin ifadeleri ortaya çıktı.

Gözaltındaki 8 gencin 7’si mahkemede tutuklanırken, avukatının “Müvekkilimin babasının Cumhurbaşkanı ile fotoğrafı var” savunması yaptığı genç ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında özellikle üniversite öğrencilerinin geniş katılım gösterdiği protesto gösterileri düzenlenmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında özellikle üniversite öğrencilerinin geniş katılım gösterdiği protesto gösterileri düzenlenmişti.

İstanbul’da gözaltına alınan 8 genç,  'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş' suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Beykent Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu belirten 19 yaşındaki bir genç, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

'Küfürleri duydum, lakin ben tasvip etmiyorum. Günlük yaşantımda da küfür etmem, Cumhurbaşkanı'na hakaret edecek bir makamda değilim. Suç işleme kastım yoktur. Polislere bir şeyler atanları engellemeye çalıştım. Benim gece boyunca katıldığım tek slogan 'Polise taş atan bizden değildir' sloganı oldu. Birçok arkadaşımın babası da polis, dolayısıyla polislere yönelik hiçbir kastım olmadı, olamaz da. Polislerin yaşadığı zorlukları biliyorum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum.'

“Ailem AKP’ye oy verdi”

“Ailem AKP’ye oy verdi”

Okan Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu söyleyen bir başka genç de savunmasında, 'Hakaret edenlerin arasında hiçbir zaman yer almadım. Alandayken yüzümü kapatmadım, hep açıktı. Siyasetle bir ilgim yok, ne iktidarı ne de muhalefeti destekliyorum. Ailem son seçimlerde AK Parti'ye oy vermişti. Sadece merakımdan oradaydım, ancak bunun böyle bir sonuca yol açacağını düşünmemiştim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum' dedi.

“Ben polislerin uyarısını duymadım”

“Ben polislerin uyarısını duymadım”

Sabancı Üniversitesi'nde okuyan 24 yaşındaki bir başka genç, savunmasında, 'Biz haberlerde Özgür Özel'in mitingini görünce meraktan gittik, orada biraz vakit geçirdikten sonra boş bir yere gittik. Annem sonradan WhatsApp'tan mesaj attı 'oradan ayrıl' dedi. Biz oradan bazı insanlarla birlikte ayrıldık, hiçbir şekilde eylem yapan gruba dahil olmadık, Cumhurbaşkanına hakaret etmedik, yasak olan yerlere girmedik, polisin de açtığı yolda ilerledik. Miting alanında atılan sloganlar pek duyulmuyordu, ben Cumhurbaşkanına hakaret edildiğini duymadım. Polislerin 'dağılın' uyarısını da duymadım, ayrılmadan önce polislerin ihtarını duymadım. Ben gösterilere katıldığıma pişmanım, pankartlı insanları gördüm, bu insanlar kemer tarafındaydılar, ben miting tarafındaydım, ben o topluluktan uzaktım. Yapılan diğer eylemleri duydum ama o eylemlerde bulunmadım ve o insanların arasında da değildim. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum' diye konuştu.

“Müvekkilimin babasının Cumhurbaşkanı ile çekilmiş fotoğrafı var”

“Müvekkilimin babasının Cumhurbaşkanı ile çekilmiş fotoğrafı var”

24 yaşındaki bir gencin avukatı ise müvekkilinin savunmasına katılarak şunları söyledi:

'Müvekkil ve ailesi vatan millet sevgisiyle büyümüş insanlardandır. Müvekkilin babası da ülkemiz için milli firkateynleri üreten firmalardan birisinin CEO'sudur. Müvekkil ile beraber yürüyen çocuklardan birisi bugün buraya tutuklamaya sevk edilmedi, savcılarımız öyle münasip görmüşler. Ben de Türk milliyetçisi birisiyim, eğer bu çocuk provokatör olsaydı, ben onun müdafiliğini yapmazdım. Müvekkil bilgisayar mühendisliği okuyor. Müvekkil, bu eylemlere katılacak bir ailenin evladı değil, yanında gittiği arkadaşı şu an burada değil. 5 Nisan'da okulda sınavları var. Babası senede 600 bin TL vererek okutuyor, derslerinden kalmaması gerekiyor. Babasının Cumhurbaşkanı ile çekilmiş fotoğrafı var. O gün orada yüz bin kişi gitmiş, lakin yüz bin kişi burada değil, keşke gitmeseydi. Sadece merakından gitmiş ve gittiği için de çok pişman. Gençlerin önünün kesilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu aşamada serbest bırakılmasını, hakimliğiniz aksi kanatte ise adli kontrol altına alınmasını talep ederiz.'

Mahkeme, 7 gencin tutuklanmasına karar verirken, avukatının "Cumhurbaşkanı ile fotoğraf" savunması yaptığı genç hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

Mahkeme, 7 gencin tutuklanmasına karar verirken, avukatının "Cumhurbaşkanı ile fotoğraf" savunması yaptığı genç hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

Mahkemenin karar gerekçesi ise şöyle oldu 

'Şüpheli M.A.A. yönünden, her ne kadar şüpheli 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklanması istemiyle hakimliğimize sevk edilmişse de mevcut delil durumuna göre bu şüpheli yönünden tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin yerinde ve ölçülü olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelinin tutuklanması yönündeki talebinin ayrı ayrı reddine, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse şüphelinin serbest bırakılmasına ve adli kontrol altına alınmasına karar verilmiştir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın