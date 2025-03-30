Boykot İçin Sırbistan Örneği Vermişti: Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz’a Soruşturma Açıldı
Boykot İçin Sırbistan Örneği Vermişti: Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz’a Soruşturma Açıldı
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanması ile birlikte CHP boykot edilecek firmaları açıklamıştı.
BUPAR Araştırma Genel Direktörü Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz ise Halk TV’de katıldığı yayında boykot çağrısına destek vermiş ve Sırbistan örneğini vermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot açıklaması sonrasında Yılmaz hakkında re’sen soruşturma başlattı.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP bazı firmaların isimlerini açıklayarak destekçilerine boykot için çağrıda bulunmuştu.
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Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Onur Alp Yılmaz kendisi hedef gösterenlere Twitter’da böyle cevap vermişti
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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