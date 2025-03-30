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Boykot İçin Sırbistan Örneği Vermişti: Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz’a Soruşturma Açıldı

Boykot İçin Sırbistan Örneği Vermişti: Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz’a Soruşturma Açıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.03.2025 - 12:18

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanması ile birlikte CHP boykot edilecek firmaları açıklamıştı.

BUPAR Araştırma Genel Direktörü Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz ise Halk TV’de katıldığı yayında boykot çağrısına destek vermiş ve Sırbistan örneğini vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot açıklaması sonrasında Yılmaz hakkında re’sen soruşturma başlattı.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP bazı firmaların isimlerini açıklayarak destekçilerine boykot için çağrıda bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP bazı firmaların isimlerini açıklayarak destekçilerine boykot için çağrıda bulunmuştu.

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz da Halk TV’de CHP’nin boykot kararını yorumlamış ve Sırbistan örneği vererek, “Birkaç gün hayatı durduruyorlar. Hiç kimse hiçbir şey tüketmiyor. Bu bağlamda belli günlerde tüketimi sıfıra indirmek iktidar açısından daha caydırıcı olacaktır. Bunu değerlendirmekte ve Sırbistan örneğine bakmakta büyük fayda var.” ifadelerini kullanmıştı.

Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Onur Alp Yılmaz’ın boykot açıklaması sonrasında re’sen soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturmayı 'nefret ve ayrımcılık', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' gerekçesiyle açtı.

Onur Alp Yılmaz kendisi hedef gösterenlere Twitter’da böyle cevap vermişti

Onur Alp Yılmaz kendisi hedef gösterenlere Twitter’da böyle cevap vermişti
twitter.com

'Ne yapmışım? Siyasi rakibimi tasfiye etmek için 3 günde 25 Milyar Dolar mı yakmışım? Ülkedeki vergi gelirlerinin %70’ini tüketim üzerinden al, bütün yükü halkın üstüne yık, yandaş sermayeyi pamuklara sar, sonra halka “gücünün farkında ol” diyeni hedef göster. Yok öyle halka İsviçre fiyatları ödetip Pakistan kadar demokrasi layık görmek.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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