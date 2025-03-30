Boykot İçin Sırbistan Örneği Vermişti: Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz’a Soruşturma Açıldı

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz da Halk TV’de CHP’nin boykot kararını yorumlamış ve Sırbistan örneği vererek, “Birkaç gün hayatı durduruyorlar. Hiç kimse hiçbir şey tüketmiyor. Bu bağlamda belli günlerde tüketimi sıfıra indirmek iktidar açısından daha caydırıcı olacaktır. Bunu değerlendirmekte ve Sırbistan örneğine bakmakta büyük fayda var.” ifadelerini kullanmıştı.