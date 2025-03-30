Özgür Özel’den Mustafa Varank’a Gönderme: “Onlar İçin Yalan da Mübah”
Özgür Özel’den Mustafa Varank’a Gönderme: “Onlar İçin Yalan da Mübah”
CHP’nin dün Maltepe’de düzenlediği Ekrem İmamoğlu mitinginde 2 milyon 200 bin vatandaşın katılım gösterdiği açıklanmıştı. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise açıklanan rakama inanmamış ve “Metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?” sorusunu sormuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Varank için “Tayyip Bey 2 kere 2: 5 dese, Varank, ‘Reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti’ der. Bunlar için yalan da mubah” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın paylaşımları 👇
👇
Bayramın ilk gününü İmamoğlu ailesiyle Trabzon’da geçiren Özgür Özel, Mustafa Varank’ın açıklamlarına tepki gösterdi.
Özgür Özel’in açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın