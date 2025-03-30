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Özgür Özel’den Mustafa Varank’a Gönderme: “Onlar İçin Yalan da Mübah”

Özgür Özel’den Mustafa Varank’a Gönderme: “Onlar İçin Yalan da Mübah”

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.03.2025 - 10:19

CHP’nin dün Maltepe’de düzenlediği Ekrem İmamoğlu mitinginde 2 milyon 200 bin vatandaşın katılım gösterdiği açıklanmıştı. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise açıklanan rakama inanmamış ve “Metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?” sorusunu sormuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Varank için “Tayyip Bey 2 kere 2: 5 dese, Varank, ‘Reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti’ der. Bunlar için yalan da mubah” ifadelerini kullandı.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CHP, geçtiğimiz gün İstanbul Maltepe’de İmamoğlu için miting düzenledi. Geniş katılımın olduğu mitinge toplam 2 milyon 200 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.

Ancak açıklanan rakam özellikle AKP cephesi tarafından gerçekçi bulunmadı.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın paylaşımları 👇

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın paylaşımları 👇
twitter.com

'Metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?'

👇

👇
twitter.com

'Tamam Ekrem İmamoğlu üniversite sınavını kazanamamış olabilir, ama eminim bana itiraz eden CHP'liler arasında temel matematik bilgisi olan çoktur.

Maalesef Özgür Özel sizi kandırıyor, her şey ortada...'

Bayramın ilk gününü İmamoğlu ailesiyle Trabzon’da geçiren Özgür Özel, Mustafa Varank’ın açıklamlarına tepki gösterdi.

Bayramın ilk gününü İmamoğlu ailesiyle Trabzon’da geçiren Özgür Özel, Mustafa Varank’ın açıklamlarına tepki gösterdi.

Kendileri aynı meydanı doldurduğunda 5.5 milyon diyenler, biz doldurduğumuzda hesabı başka yapıyor. Varank değişik çarpma bölmeler yapmış. Varank şöyle bir siyasetin izanı. “Tayyip Bey 2 kere 2 5 eder dese, Varank, ‘Reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti’ der. Bütün hesabı değiştirir. Bunlar için talimatla olduktan sonra, biatla olduktan sonra yalan da mübah.”

Özgür Özel’in açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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