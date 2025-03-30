Özgür Özel’den Mustafa Varank’a Gönderme: “Onlar İçin Yalan da Mübah”

CHP’nin dün Maltepe’de düzenlediği Ekrem İmamoğlu mitinginde 2 milyon 200 bin vatandaşın katılım gösterdiği açıklanmıştı. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise açıklanan rakama inanmamış ve “Metrekareye 36 kişiyi nasıl sığdırdınız?” sorusunu sormuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Varank için “Tayyip Bey 2 kere 2: 5 dese, Varank, ‘Reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti’ der. Bunlar için yalan da mubah” ifadelerini kullandı.