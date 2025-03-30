Ekrem İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Genç: "Silivri Soğuk Falan Değil"

'Bu çocuklar içeriden dışarıya korkmayın yazıp moral veriyorsa bu çocukların yanında olmak zorundasınız. Bu gündelik siyaset falan değil bu sanatçıya biçilen ödev değil bu insan olmanın gerekliliği. Hala ne için tepki görmediğini anlamayanlar bu kardeşin mesajını iyi okusun.'