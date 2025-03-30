Ekrem İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Genç: "Silivri Soğuk Falan Değil"
Ekrem İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Genç: "Silivri Soğuk Falan Değil"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp, 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında başta İstanbul olmak üzere bir çok kentte protesto gösterileri düzenlenmişti. Sadece İstanbul’da toplam 268 kişi tutuklanmıştı.
Protestolarda tutuklanan kişilerin yaş ortalamalarının da küçük olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan bir mektupta, gösterilerde tutuklanan 18 yaşındaki bir genç kızın “Silivri soğuk falan değilmiş” demesi gündem oldu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyon sonrası ülke çapında protestolar meydana gelmişti.
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Twitter’da “begs” isimli hesap tarafından paylaşılan mektupta 18 yaşında tutuklanan bir genç kızın ifadeleri yer aldı.
Paylaşılan umut dolu mektup sosyal medyada da çok konuşuldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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