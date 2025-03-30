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Ekrem İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Genç: "Silivri Soğuk Falan Değil"

Ekrem İmamoğlu Protestolarında Tutuklanan Genç: "Silivri Soğuk Falan Değil"

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.03.2025 - 08:48

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp, 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında başta İstanbul olmak üzere bir çok kentte protesto gösterileri düzenlenmişti. Sadece İstanbul’da toplam 268 kişi tutuklanmıştı.

Protestolarda tutuklanan kişilerin yaş ortalamalarının da küçük olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan bir mektupta, gösterilerde tutuklanan 18 yaşındaki bir genç kızın “Silivri soğuk falan değilmiş” demesi gündem oldu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyon sonrası ülke çapında protestolar meydana gelmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyon sonrası ülke çapında protestolar meydana gelmişti.

İBB Başkanının tutuklandığı 23 Mart’tan sonra protestolar artmış ve çoğu üniversite öğrenci olan yüzlerce kişi tutuklanmıştı.

Bayram öncesi birçok genç insanın ailesinden uzaklaştırılarak cezaevine gönderilmesi tepki çekerken, tutuklanan bir genç kızın cezaevinden yazdığı mektup gündem oldu.

Twitter’da “begs” isimli hesap tarafından paylaşılan mektupta 18 yaşında tutuklanan bir genç kızın ifadeleri yer aldı.

Twitter’da “begs” isimli hesap tarafından paylaşılan mektupta 18 yaşında tutuklanan bir genç kızın ifadeleri yer aldı.

Hepinizi çok seviyorum. Buraya tatile geldim. Silivri soğuk falan değilmiş. En kısa sürede aranızdayım. Korkmayın, güzel günler göreceğiz. Koğuşlar arası çok ünlüydüm, darısı insanların arasında da.

Paylaşılan umut dolu mektup sosyal medyada da çok konuşuldu.

Paylaşılan umut dolu mektup sosyal medyada da çok konuşuldu.
twitter.com

'Bu çocuklar içeriden dışarıya korkmayın yazıp moral veriyorsa bu çocukların yanında olmak zorundasınız. Bu gündelik siyaset falan değil bu sanatçıya biçilen ödev değil bu insan olmanın gerekliliği. Hala ne için tepki görmediğini anlamayanlar bu kardeşin mesajını iyi okusun.'

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twitter.com

'1__8 yaşında bir kız. “Silivri soğuk değilmiş, korkmayın” diyor. “Koğuşlar arası çok ünlüyüm. Darısı insanların arasında da.” diyor.

Söz seni çok ünlü yapacağız'

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twitter.com

buraya tatile geldim” kraliçenin rahatlık… yenemezsin…'

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twitter.com

'Korksun diye içeri atarsın ama o tatile geldim yazar. 18 yaşında çocuk dersin, o insan seninle böyle kafa bulur sayın yönetici. Sen onu öz yurdunda parya yapmak istersin ama senden yine korkmaz'

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twitter.com

'Oradan moral vermeleri ağlayacağım ciddi anlamda'

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twitter.com

'Bu arada doğru, birkaç yıl öncesinin ekim-kasım-aralık ayında her hafta Silivri'ye görüşe gittim. Aralıkta cezaevinin konumu buz gibiydi ama cezaevinin içi cehennem gibi yanıyordu. Kabanları bırakıp askılılarla görüş alanına geçiyorduk. Silivri sıcak….'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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