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Silivri'nin Açık Adresini Paylaştı: Ekrem İmamoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Silivri'nin Açık Adresini Paylaştı: Ekrem İmamoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.03.2025 - 09:47

19 Mart tarihinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinde tutuklandı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına tepkiler devam ederken İmamoğlu'nun ailesi, bu bayrama buruk bir şekilde girdiklerini ifade etti. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, ilk kez bir bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu ise Ramazan Bayramı'nı kutladığı bir mesaj yayınladı, vatandaşlarla Silivri'nin açık adresini paylaştı.

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Tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı.

23 Mart tarihinde tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugüne kadar sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşlara mesajlar gönderdi. Son olarak CHP'nin Maltepe mitinginde yapay zeka ile vatandaşlara seslenen İmamoğlu, X hesabından Ramazan Bayramı için bir mesaj paylaştı.

'Şimdi ben sizden uzaktayım diye... Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!' diyen İmamoğlu, vatandaşların bayram mesajlarını 'bilgi@ekremimamoglu.com’a' mail olarak gönderebileceklerini veya 'Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri /İstanbul' adresine mektup veya kart gönderilebileceğini aktardı.

İlgili Paylaşım;

Dilek İmamoğlu'ndan "sevgi" vurgulu bayram mesajı.

Dilek İmamoğlu'ndan "sevgi" vurgulu bayram mesajı.

X hesabından paylaşım yapan Dilek İmamoğlu 'Huzurla, güven içinde sevdiklerimize sarıldığımız, kalbimizde sevgiyi büyüttüğümüz, dayanışmayla iyiliği çoğalttığımız bayramlarımızın olması dileğiyle...' ifadelerine yer vererek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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