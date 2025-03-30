Silivri'nin Açık Adresini Paylaştı: Ekrem İmamoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı
Silivri'nin Açık Adresini Paylaştı: Ekrem İmamoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı
19 Mart tarihinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinde tutuklandı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına tepkiler devam ederken İmamoğlu'nun ailesi, bu bayrama buruk bir şekilde girdiklerini ifade etti. İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, ilk kez bir bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini belirtti.
Ekrem İmamoğlu ise Ramazan Bayramı'nı kutladığı bir mesaj yayınladı, vatandaşlarla Silivri'nin açık adresini paylaştı.
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Tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı.
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İlgili Paylaşım;
Dilek İmamoğlu'ndan "sevgi" vurgulu bayram mesajı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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