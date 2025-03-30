Silivri'nin Açık Adresini Paylaştı: Ekrem İmamoğlu'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

23 Mart tarihinde tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugüne kadar sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşlara mesajlar gönderdi. Son olarak CHP'nin Maltepe mitinginde yapay zeka ile vatandaşlara seslenen İmamoğlu, X hesabından Ramazan Bayramı için bir mesaj paylaştı.

'Şimdi ben sizden uzaktayım diye... Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!' diyen İmamoğlu, vatandaşların bayram mesajlarını 'bilgi@ekremimamoglu.com’a' mail olarak gönderebileceklerini veya 'Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri /İstanbul' adresine mektup veya kart gönderilebileceğini aktardı.