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Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu Gözyaşlarını Tutamadı: "İlk Kez Ayrı Bayram Geçiriyoruz"

Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu Gözyaşlarını Tutamadı: "İlk Kez Ayrı Bayram Geçiriyoruz"

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.03.2025 - 09:28

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Trabzon’daki köyünde buruk bir bayram geçiriliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, ilk kez bir bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini belirterek, 'Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık' ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da, İmamoğlu ailesi ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da, İmamoğlu ailesi ile bir araya geldi.

İmamoğlu'nun köyü Cevizli Köyü'nde İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, oğulları Mehmet Selim ve Semih ile bayram namazı kılan Özel, İmamoğlu'na ''Özgürlük ve Erken Seçim'' talebiyle imza kampanyası başlattı.

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, bayram namazı sonrasında yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı.

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, bayram namazı sonrasında yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı.

İlk kez bir bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini söyleyen ve konuşmakta zorlanan Hasan İmamoğlu, 'Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık' dedi.

Silivri’de Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyaret sorulan Hasan İmamoğlu, 'Çok metin, gayet iyi, çok moralli. Hak edilmeyen bir ceza, gasp, intikam duygusu…'' dedi.

Hasan İmamoğlu’nun “benim duam” dediği açıklaması ise şöyle oldu 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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