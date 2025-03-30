Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu Gözyaşlarını Tutamadı: "İlk Kez Ayrı Bayram Geçiriyoruz"
Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu Gözyaşlarını Tutamadı: "İlk Kez Ayrı Bayram Geçiriyoruz"
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Trabzon’daki köyünde buruk bir bayram geçiriliyor.
Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, ilk kez bir bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini belirterek, 'Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık' ifadelerini kullandı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da, İmamoğlu ailesi ile bir araya geldi.
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Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, bayram namazı sonrasında yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamadı.
Hasan İmamoğlu’nun “benim duam” dediği açıklaması ise şöyle oldu 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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