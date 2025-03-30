Ekrem İmamoğlu'nun Babası Hasan İmamoğlu Gözyaşlarını Tutamadı: "İlk Kez Ayrı Bayram Geçiriyoruz"

İlk kez bir bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini söyleyen ve konuşmakta zorlanan Hasan İmamoğlu, 'Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık' dedi.

Silivri’de Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyaret sorulan Hasan İmamoğlu, 'Çok metin, gayet iyi, çok moralli. Hak edilmeyen bir ceza, gasp, intikam duygusu…'' dedi.