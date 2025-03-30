"Bizi Neden mi Yenemezsiniz": Görme Engelli Bir Vatandaş İmamoğlu'na Destek Yürüyüşlerine Katıldı
"Bizi Neden mi Yenemezsiniz": Görme Engelli Bir Vatandaş İmamoğlu'na Destek Yürüyüşlerine Katıldı
Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasından bu yana eylemler devam ederken dün Maltepe'de 2 milyon kişinin katıldığı bir mitinge imza atıldı. Hem İstanbullu vatandaşlar hem de şehir dışından vatandaşlar mitinge giderek desteklerini gösterdi. Bir vatandaş ise ilgisini çeken bir detayı, 'Bizi neden mi yenemezsiniz? İşte bu yüzden' notuyla paylaştı. Görme engelli bir vatandaş da desteğini göstermek için elinde bayrakla alandaydı.
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Ekrem İmamoğlu için tutukluluk kararının ardından diğer tutuklamalar da peşi sıra geldi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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