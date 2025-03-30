"Bizi Neden mi Yenemezsiniz": Görme Engelli Bir Vatandaş İmamoğlu'na Destek Yürüyüşlerine Katıldı

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasından bu yana eylemler devam ederken dün Maltepe'de 2 milyon kişinin katıldığı bir mitinge imza atıldı. Hem İstanbullu vatandaşlar hem de şehir dışından vatandaşlar mitinge giderek desteklerini gösterdi. Bir vatandaş ise ilgisini çeken bir detayı, 'Bizi neden mi yenemezsiniz? İşte bu yüzden' notuyla paylaştı. Görme engelli bir vatandaş da desteğini göstermek için elinde bayrakla alandaydı.