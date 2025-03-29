onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ODTÜ'de Gözaltına Alınan 33 Öğrenciden Tutuklanan Olmadı

ODTÜ'de Gözaltına Alınan 33 Öğrenciden Tutuklanan Olmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 21:54

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklama sürecini protesto amacıyla düzenlenen eylemler kapsamında, ODTÜ'de 26-27 Mart tarihlerinde gözaltına alınan 33 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltılar, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan protesto dalgasının bir parçası olarak gerçekleşti. Üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu gözaltına alınanların adli işlemlerin bugün başlamıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ODTÜ'de öğrencilerin eylemleri sürüyor.

ODTÜ'de öğrencilerin eylemleri sürüyor.

Polisle karşılıklı görüşmeler sürse de iki taraf arasında uzlaşı sağlanamamıştı. Gece saatlerinde yoğun müdahale yapılan okulda gözaltı sayısı da hayli yüksekti. 26-27 Mart eylemlerinde 33 öğrenci gözaltına alınmıştı.

26-27 Mart gözaltılarından sonuç çıktı.

26-27 Mart gözaltılarından sonuç çıktı.

“2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan Savcılığa sevk edilen 33 kişiden 2'si Savcılık tarafından ifadeleri alınmadan, 12 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklama istemiyle Hakimliğe sevk edilirken, 15 kişi hakkında da adli kontrol istendi.

Sulh Ceza Hakimliği 4 kişi hakkındaki tutuklama talebini reddederken, 3 hafta ev hapsi cezası verdi. Sulh Ceza Hakimliği 15 kişiyi ise yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

Gözaltına alınanlardan tutuklu sayısı 301 oldu.

Gözaltına alınanlardan tutuklu sayısı 301 oldu.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde gözaltına alınan yüzlerce kişiden 301 kişi tutuklandı. 18-22 yaş arasında birçok gencin tutuklanması ise kamuoyunda tepki ile karşılanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın