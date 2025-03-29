ODTÜ'de Gözaltına Alınan 33 Öğrenciden Tutuklanan Olmadı
ODTÜ'de Gözaltına Alınan 33 Öğrenciden Tutuklanan Olmadı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklama sürecini protesto amacıyla düzenlenen eylemler kapsamında, ODTÜ'de 26-27 Mart tarihlerinde gözaltına alınan 33 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Gözaltılar, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan protesto dalgasının bir parçası olarak gerçekleşti. Üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu gözaltına alınanların adli işlemlerin bugün başlamıştı.
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ODTÜ'de öğrencilerin eylemleri sürüyor.
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26-27 Mart gözaltılarından sonuç çıktı.
Gözaltına alınanlardan tutuklu sayısı 301 oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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