ODTÜ'de Gözaltına Alınan 33 Öğrenciden Tutuklanan Olmadı

Polisle karşılıklı görüşmeler sürse de iki taraf arasında uzlaşı sağlanamamıştı. Gece saatlerinde yoğun müdahale yapılan okulda gözaltı sayısı da hayli yüksekti. 26-27 Mart eylemlerinde 33 öğrenci gözaltına alınmıştı.