Berkin Elvan'ın Ailesi Tutuklu Gençler İçin Açıklama Yaptı: "Gençlerimize Dokunmayın"
Berkin Elvan'ın Ailesi Tutuklu Gençler İçin Açıklama Yaptı: "Gençlerimize Dokunmayın"
Gezi eylemleri sırasında polisin gaz fişeğiyle vurulan ve günlerce kaldığı yoğun bakımda yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ailesinden açıklama geldi. Elvan Ailesi, gözaltında kötü muameleye ve işkenceye maruz kalan gençler için seslendi. Tutuklu ve gözaltındaki gençler için oluşan kamuoyuna destek veren Elvan Ailesi, 'Gençlerimize dokunmayın' dedi.
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Gezi'de polisin attığı gaz fişeğiyle 15 yaşında hayatını kaybetmişti Berkin.
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Berkin Elvan'ın ailesi tutuklu ve gözaltındaki gençlerle ilgili açıklama yayınladı.
"İşkence insanlık suçudur."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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