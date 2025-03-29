Berkin Elvan'ın Ailesi Tutuklu Gençler İçin Açıklama Yaptı: "Gençlerimize Dokunmayın"

Elvan Ailesi'nin yaptığı açıklamada 'Gençlerimizin maruz kaldığı işkence, kötü muamele ve hukuksuz gözaltılar ve tutuklamalar bizleri derin bir endişeye sürüklüyor. İşkence, insanlık suçudur. Ulusal ve uluslararası hukuk tarafından açıkça yasaklanmış bir insan hakkı ihlalidir. Yetkilileri, anayasal ve evrensel haklarını kullanan gençlerimize şiddet uygulamaktan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Gençlerimize dokunmayın!' denildi.

İmamoğlu ile ilgili de konuşan aile 'hukuksuzluk' yorumu yaptı.

Açıklamada, 'Öte yandan, Sn. Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Aynı şekilde, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden alınıp yerine kayyım atanmasını halkın iradesine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz.

Resul Emrah Şahan, halkın refahını önceleyen, vicdan sahibi bir yöneticidir. Şişli’de yaşayan bir aile olarak, bu hukuksuzluğu reddediyor ve seçilmiş belediye başkanlarının derhal görevlerine iade edilmesini talep ediyoruz.' denildi.