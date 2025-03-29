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Berkin Elvan'ın Ailesi Tutuklu Gençler İçin Açıklama Yaptı: "Gençlerimize Dokunmayın"

Berkin Elvan'ın Ailesi Tutuklu Gençler İçin Açıklama Yaptı: "Gençlerimize Dokunmayın"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 21:13

Gezi eylemleri sırasında polisin gaz fişeğiyle vurulan ve günlerce kaldığı yoğun bakımda yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ailesinden açıklama geldi. Elvan Ailesi, gözaltında kötü muameleye ve işkenceye maruz kalan gençler için seslendi. Tutuklu ve gözaltındaki gençler için oluşan kamuoyuna destek veren Elvan Ailesi, 'Gençlerimize dokunmayın' dedi.

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Gezi'de polisin attığı gaz fişeğiyle 15 yaşında hayatını kaybetmişti Berkin.

Gezi'de polisin attığı gaz fişeğiyle 15 yaşında hayatını kaybetmişti Berkin.

Ailesi hukuk mücadelesini sürdürürken türlü engellemeler ve zorluklarla karşılaşmış, daha da ağırı belli grupların hedefi haline gelmişti. 

Bugünlerde de İmamoğlu için sokağa inen gençler de gözaltı ve tutuklamalarla kamuoyunun gündemine geldi.

Berkin Elvan'ın ailesi tutuklu ve gözaltındaki gençlerle ilgili açıklama yayınladı.

Berkin Elvan'ın ailesi tutuklu ve gözaltındaki gençlerle ilgili açıklama yayınladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 'Türkiye’nin dört bir yanında günlerdir süren direnişi büyük bir umut ve gururla takip ediyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımızın cesareti, bizlere Gezi’nin ruhunu ve Berkin’in mücadelesini bir kez daha hatırlatıyor. Aklımız ve kalbimiz sizlerle. İyi ki varsınız!' ifadelerine yer verildi.

"İşkence insanlık suçudur."

"İşkence insanlık suçudur."

Elvan Ailesi'nin yaptığı açıklamada 'Gençlerimizin maruz kaldığı işkence, kötü muamele ve hukuksuz gözaltılar ve tutuklamalar bizleri derin bir endişeye sürüklüyor. İşkence, insanlık suçudur. Ulusal ve uluslararası hukuk tarafından açıkça yasaklanmış bir insan hakkı ihlalidir. Yetkilileri, anayasal ve evrensel haklarını kullanan gençlerimize şiddet uygulamaktan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Gençlerimize dokunmayın!' denildi. 

İmamoğlu ile ilgili de konuşan aile 'hukuksuzluk' yorumu yaptı. 

Açıklamada, 'Öte yandan, Sn. Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Aynı şekilde, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden alınıp yerine kayyım atanmasını halkın iradesine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. 

Resul Emrah Şahan, halkın refahını önceleyen, vicdan sahibi bir yöneticidir. Şişli’de yaşayan bir aile olarak, bu hukuksuzluğu reddediyor ve seçilmiş belediye başkanlarının derhal görevlerine iade edilmesini talep ediyoruz.' denildi.

"Adalet bir gün herkese lazım olacak"

"Adalet bir gün herkese lazım olacak"

Sansüre ve hukukun üstünlüğüne de değinilen açıklama şu sözlerle noktalandı: 

'Halkın haber alma hakkının gasp edilmesi, basına yönelik baskılar, protesto hakkının keyfi şekilde engellenmesi ve muhalif isimlerin hukuksuz biçimde tutuklanması, ülkemizi büyük bir tehlikeye sürüklemektedir.

Hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı, keyfi ve adaletsiz uygulamaların yaygınlaştığı bu süreç, toplumsal barışı tehdit etmektedir. Biz, Berkin Elvan’ın ailesi olarak, hukukun, demokrasinin ve adaletin hepimizden yana olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Gözaltında ve cezaevinde tutulan tüm yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Unutulmamalıdır ki, adalet bir gün herkese lazım olacaktır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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