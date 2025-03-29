Şahan Gökbakar'dan İmamoğlu Sürecine Gergin Tepkisiyle Linçlenen Cem Yılmaz'a Sert Gönderme!
Şahan Gökbakar'dan İmamoğlu Sürecine Gergin Tepkisiyle Linçlenen Cem Yılmaz'a Sert Gönderme!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı birçok ünlü ismin tepki göstermesine sebep olurken Cem Yılmaz sessizliğiyle dikkat çekenlerden olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde oldukça gergin bir açıklamada bulunan Cem Yılmaz'ın imalı paylaşımına Şahan Gökbakar'dan sert bir gönderme geldi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta da tutuklanmasıyla başlayan süreç ülke gündemini derinden etkiledi.
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Kendini açıkladığı mesajı yorumlara kapalı olacak şekilde paylaşan Cem Yılmaz, tepki yükseldiğini görünce bir paylaşımda daha bulunmuştu, belki denk gelmişsinizdir.
Cem Yılmaz'ın film afişiyle yaptığı imayı gören Şahan Gökbakar yerinde duramadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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