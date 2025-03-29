onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şahan Gökbakar'dan İmamoğlu Sürecine Gergin Tepkisiyle Linçlenen Cem Yılmaz'a Sert Gönderme!

Şahan Gökbakar'dan İmamoğlu Sürecine Gergin Tepkisiyle Linçlenen Cem Yılmaz'a Sert Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.03.2025 - 21:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı birçok ünlü ismin tepki göstermesine sebep olurken Cem Yılmaz sessizliğiyle dikkat çekenlerden olmuştu. 

Geçtiğimiz saatlerde oldukça gergin bir açıklamada bulunan Cem Yılmaz'ın imalı paylaşımına Şahan Gökbakar'dan sert bir gönderme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta da tutuklanmasıyla başlayan süreç ülke gündemini derinden etkiledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta da tutuklanmasıyla başlayan süreç ülke gündemini derinden etkiledi.

Protesto, yürüyüş ve eylemlerin bir an olsun dinmediği, sosyal medyada tepkinin giderek yükseldiği günlerde birçok ünlü ismimiz de duruşunu net bir şekilde sergiledi. 

Kimileri mitinglere katılırken, kimileri sesini duyurabileceği herkese duyurmayı seçerek paylaşımlarda bulundu. Kimilerinin tepkisi yetersiz veya yersiz bulundu, kimileri de sessizliğe gömüldü.

19 Mart'tan bu yana siyah ekran paylaşan Şahan Gökbakar, alışık olduğumuz kadar baskın bir dille olmasa da tepkisini ilk günden bu yana gösterirken Cem Yılmaz sessizliğini koruyan ve herhangi bir yorumda bulunmadığı için de tepki çeken isimlerden olmuştu. 

Cem Yılmaz, bugün ilk kez sessizliğini bozdu, oldukça da sert bir açıklamada bulundu. 'Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim.' cümleleriyle çıkışan Yılmaz'ın açıklaması sosyal medyada tepki çekmişti. 

Geçtiğimiz dakikalarda ise Şahan Gökbakar'la aralarında bir gerilime sebep oldu.

Kaçıranlar için Cem Yılmaz'ın tepki çeken açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kendini açıkladığı mesajı yorumlara kapalı olacak şekilde paylaşan Cem Yılmaz, tepki yükseldiğini görünce bir paylaşımda daha bulunmuştu, belki denk gelmişsinizdir.

Kendini açıkladığı mesajı yorumlara kapalı olacak şekilde paylaşan Cem Yılmaz, tepki yükseldiğini görünce bir paylaşımda daha bulunmuştu, belki denk gelmişsinizdir.
twitter.com

'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin afişini 'Sen giderken ben dönüyordum' mesajıyla bu sefer de X'te paylaşan Cem Yılmaz ikinci kez tepkilerin yükselmesine sebep olmuştu.

Cem Yılmaz'ın film afişiyle yaptığı imayı gören Şahan Gökbakar yerinde duramadı.

Cem Yılmaz'ın film afişiyle yaptığı imayı gören Şahan Gökbakar yerinde duramadı.

Instagram hesabından Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar'ın 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşünden pozunu paylaşarak, 'Asıl sen giderken onlar dönüyordu' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
4
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın