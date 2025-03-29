Şahan Gökbakar'dan İmamoğlu Sürecine Gergin Tepkisiyle Linçlenen Cem Yılmaz'a Sert Gönderme!

Protesto, yürüyüş ve eylemlerin bir an olsun dinmediği, sosyal medyada tepkinin giderek yükseldiği günlerde birçok ünlü ismimiz de duruşunu net bir şekilde sergiledi.

Kimileri mitinglere katılırken, kimileri sesini duyurabileceği herkese duyurmayı seçerek paylaşımlarda bulundu. Kimilerinin tepkisi yetersiz veya yersiz bulundu, kimileri de sessizliğe gömüldü.

19 Mart'tan bu yana siyah ekran paylaşan Şahan Gökbakar, alışık olduğumuz kadar baskın bir dille olmasa da tepkisini ilk günden bu yana gösterirken Cem Yılmaz sessizliğini koruyan ve herhangi bir yorumda bulunmadığı için de tepki çeken isimlerden olmuştu.

Cem Yılmaz, bugün ilk kez sessizliğini bozdu, oldukça da sert bir açıklamada bulundu. 'Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim.' cümleleriyle çıkışan Yılmaz'ın açıklaması sosyal medyada tepki çekmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda ise Şahan Gökbakar'la aralarında bir gerilime sebep oldu.