19 Mart Sürecinde Sessiz Kaldığı İçin Eleştirilen Cem Yılmaz Sessizliğini Bozdu

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle devam süreç boyunca sessiz kaldığı için tepki çeken ünlülerden biri olan komedyen Cem Yılmaz sessizliğini bozdu.

Instagram hesabından “Yarın Bayram” başlığıyla bir paylaşım yapan Cem Yılmaz “Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim” dedi.

Cem Yılmaz, X hesabından da 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin afişini paylaşarak 'Sen giderken ben dönüyordum' yazdı.