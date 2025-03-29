19 Mart Sürecinde Sessiz Kaldığı İçin Eleştirilen Cem Yılmaz Sessizliğini Bozdu
19 Mart Sürecinde Sessiz Kaldığı İçin Eleştirilen Cem Yılmaz Sessizliğini Bozdu
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle devam süreç boyunca sessiz kaldığı için tepki çeken ünlülerden biri olan komedyen Cem Yılmaz sessizliğini bozdu.
Instagram hesabından “Yarın Bayram” başlığıyla bir paylaşım yapan Cem Yılmaz “Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim” dedi.
Cem Yılmaz, X hesabından da 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin afişini paylaşarak 'Sen giderken ben dönüyordum' yazdı.
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Cem Yılmaz’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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