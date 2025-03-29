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19 Mart Sürecinde Sessiz Kaldığı İçin Eleştirilen Cem Yılmaz Sessizliğini Bozdu

19 Mart Sürecinde Sessiz Kaldığı İçin Eleştirilen Cem Yılmaz Sessizliğini Bozdu

Cem Yılmaz Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.03.2025 - 13:22 Son Güncelleme: 29.03.2025 - 13:25

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle devam süreç boyunca sessiz kaldığı için tepki çeken ünlülerden biri olan komedyen Cem Yılmaz sessizliğini bozdu. 

Instagram hesabından “Yarın Bayram” başlığıyla bir paylaşım yapan Cem Yılmaz “Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim” dedi.

Cem Yılmaz, X hesabından da 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin afişini paylaşarak 'Sen giderken ben dönüyordum' yazdı.

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Cem Yılmaz’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım:

Cem Yılmaz’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım:

'Yarın Bayram !

Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Benim bildiğim ramazan da kalabalığa bi iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir. 

Bir iki merkep meşrep e de bilgi ; benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bi daha bakıcaz diyo 20 senedir.Sorun yok keşke herkese bakılsa.Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım.Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur.Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim.Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dahil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi ; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben sen kazan istiyorum .Gençleri sal abi,gercekten gerek yok. Bayram yarın.'

Cem Yılmaz daha sonra X hesabından da paylaşım yaptı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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