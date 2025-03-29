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İmamoğlu Sürecinde Sessiz Kaldığı İçin Boykot Edilen Gökhan Ünver Takipçi Kaybını Tiye Aldı

İmamoğlu Sürecinde Sessiz Kaldığı İçin Boykot Edilen Gökhan Ünver Takipçi Kaybını Tiye Aldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.03.2025 - 18:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ardından yaşananlara sessiz kalmayı tercih ettiği için boykot edilen stand-up'çı Gökhan Ünver, bir haftada binlerce takipçi kaybetmişti. 

Geçtiğimiz saatlerde derin sessizliğini bozan ve bir paylaşımda bulunmaya karar veren Gökhan Ünver, takipçi kaybını tiye alınca sosyal medya karıştı.

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19 Mart'tan bu yana ülkede yaşanan Ekrem İmamoğlu süreci, büyük protesto ve eylemlere sebep oldu.

19 Mart'tan bu yana ülkede yaşanan Ekrem İmamoğlu süreci, büyük protesto ve eylemlere sebep oldu.

23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları yalnızca ülkemizde değil dünya basınında da büyük ses getirdi. 

Geçtiğimiz saatlerde protesto zincirlerinin en büyüğü 2.2 milyon vatandaşla Maltepe'de gerçekleşirken, süreç boyunca eyleme katıldığı için tutuklanan gencecik vatandaşlarımız birçok ünlü ismin de tepki göstermesine sebep olmuştu.

İlk günden bu yana sesini yükselten ve tepkisini ortaya koyan ünlü isimler dikkat çekerken, sesini hiç çıkarmayanlar da göze batmıştı.

İlk günden bu yana sesini yükselten ve tepkisini ortaya koyan ünlü isimler dikkat çekerken, sesini hiç çıkarmayanlar da göze batmıştı.

Ünlü stand-up'çı Gökhan Ünver de sessizliğini koruduğu için 'boykot edilen' ünlülerden biri oldu. 

Konserlerini veya gösterilerini iptal ederek tepkilerini gösteren ünlülerin yanında gösterilerini iptal dahi etmeyen hatta birçok kişiye de gösteri tarihinin mailini yolladığı iddia edilen Gökhan Ünver, bir haftada binlerce takipçi kaybetmişti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ünver'den geçtiğimiz dakikalarda bir paylaşım nihayet geldi. Fakat paylaşımı yine süreçle ilgili değildi, aksine takipçi kaybını tiye aldığı bir video paylaştı Ünver.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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