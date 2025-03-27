Türkan Şoray'ın Estetik İşine Girmeden Önceki Gencecik Doğal Halini Görünce Şoke Olacaksınız!
Türkan Şoray'ın Estetik İşine Girmeden Önceki Gencecik Doğal Halini Görünce Şoke Olacaksınız!
Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, genel kanının aksine birçok estetik işlemden geçerek şimdiki görünümüne kavuşmuş kıymetli isimlerimizden!
Daha önce estetik serüvenini incelemiştik, bu sefer de Sultanın minicik bir kızken çekilen çekilen fotoğrafları ve okullu gencecik hali ortaya çıktı.
Hazırsanız gelin, şimdiki haline hiç benzemeyen fotoğraflarına beraber göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önümüzdeki haziran 80 yaşına basacak kıymetli sanatçımız Türkan Şoray, senelerdir güzelliğiyle nam salmış isimlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi kıymetlimiz, biriciğimiz ve Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından geriye kalan iki isimden biri. Fakat genel kanının aksine Türkan Şoray her şeyiyle doğal bir güzel değil aslında.
Bu sefer de Türkan Şoray'ın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı kenarda köşede saklı kalmış albümlerden!
Bir adet de muhtemelen ortaokul veya liseden kalmış fotoğrafı var artık arşivlerde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın