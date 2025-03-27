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Türkan Şoray'ın Estetik İşine Girmeden Önceki Gencecik Doğal Halini Görünce Şoke Olacaksınız!

Türkan Şoray'ın Estetik İşine Girmeden Önceki Gencecik Doğal Halini Görünce Şoke Olacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.03.2025 - 19:56

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, genel kanının aksine birçok estetik işlemden geçerek şimdiki görünümüne kavuşmuş kıymetli isimlerimizden!

Daha önce estetik serüvenini incelemiştik, bu sefer de Sultanın minicik bir kızken çekilen çekilen fotoğrafları ve okullu gencecik hali ortaya çıktı.

Hazırsanız gelin, şimdiki haline hiç benzemeyen fotoğraflarına beraber göz atalım.

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Önümüzdeki haziran 80 yaşına basacak kıymetli sanatçımız Türkan Şoray, senelerdir güzelliğiyle nam salmış isimlerden.

Önümüzdeki haziran 80 yaşına basacak kıymetli sanatçımız Türkan Şoray, senelerdir güzelliğiyle nam salmış isimlerden.

Türkiye’de Yeşilçam’ın altın yıllarını yaşadığı 1960’ların başında, tesadüfen gittiği sette Türker İnanoğlu tarafından fark edilen ve sinema hayatına da 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmiyle başlayan Şoray, Fatih’te oturan sıradan bir memur kızıyken Yeşilçam'ın sultanı oldu. 

Üstelik öyle böyle bir 'sultanlıktan' da bahsetmiyoruz. Kendisine bu lakabın takılmasının belli başlı sebepleri var... İlk dönemlerde her türlü sahneye açık olan Şoray, gel zaman git zaman müstehcen sahne ve görüntülerinin seyircisiyle arasındaki bağı zedelediğine karar vermiş ve sonrasında da kendisine gelen yeni dizi veya film teklifinde meşhur 18 maddelik 'Türkan Şoray Kanunları'nı öne sürmüş. 

222'den fazla filmde rol alarak Türkiye'de en çok film çeken kadın unvanı alan Türkan Şoray meşhur 'öpüşmeme' kuralı da dahil olmak üzere hepsi birbirinden iddialı 18 şartıyla daima masaya yumruğunu vuran kadın olduğu için 'sultan'ımız olmuş.

Kendisi kıymetlimiz, biriciğimiz ve Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından geriye kalan iki isimden biri. Fakat genel kanının aksine Türkan Şoray her şeyiyle doğal bir güzel değil aslında.

Kendisi kıymetlimiz, biriciğimiz ve Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından geriye kalan iki isimden biri. Fakat genel kanının aksine Türkan Şoray her şeyiyle doğal bir güzel değil aslında.

Özellikle o dönem için çok kabul görmüş veya sık yaptırılan bir şey değil estetik. Fakat Türkan Şoray, o konuda da öncülerden biri. Yukarıda gördüğünüz fotoğraftan da çok bariz belli olduğu üzere, birçok estetik işlem var Türkan Şoray'ın yüzünde. 

Sektöre girmeden önce yaptırdığı estetik işlemler resmen tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş durumda. Adeta ünlü olacağını önden öngörmüş ve önce burnundan başlayarak birçok değişikliğe gitmiş Şoray.

Bir değil iki burun estetiği, çene implantı, göz kapağı ve gözaltı torbası müdahalesi, dudak dolgusu (o dönemde dolgu yaygın olmadığı için silikon) ve elmacık implantı gibi birçok işlemi saymak mümkün.

Belki kaçıran olmuştur, Türkan Şoray'ın estetik serüveninin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sefer de Türkan Şoray'ın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı kenarda köşede saklı kalmış albümlerden!

Bu sefer de Türkan Şoray'ın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı kenarda köşede saklı kalmış albümlerden!

Yukarıda gördüğünüz meraklı uzaklara dalmış küçük kız da, gözlerinden ışık saçan kurdeleli kız da Türkan Şoray'ın ta kendisi! 

Hani bazı çocukluk fotoğrafları vardır, baktığınız anda kim olduğunu anlarsınız ya Türkan Şoray'ın çocukluk fotoğraflarından bu minik kızın Türkan hanım olduğunu anlamak pek mümkün değil.

Bambaşka bir kadının çocukluğuna bakıyor gibi hissediyor insan!

Bir adet de muhtemelen ortaokul veya liseden kalmış fotoğrafı var artık arşivlerde!

Bir adet de muhtemelen ortaokul veya liseden kalmış fotoğrafı var artık arşivlerde!

Tıpkı Göksel'in 'evrim geçirmiş' dedirten yıllık fotoğrafı gibi Türkan Şoray'ın okullu yıllarından kalma fotoğrafı da aynı etkiyi bırakıyor...

Değişmeyen şey gözleri desek yeridir! Yine derin derin bakıyormuş o zamanlarda da!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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