Türkan Şoray'ın Estetik İşine Girmeden Önceki Gencecik Doğal Halini Görünce Şoke Olacaksınız!

Türkiye’de Yeşilçam’ın altın yıllarını yaşadığı 1960’ların başında, tesadüfen gittiği sette Türker İnanoğlu tarafından fark edilen ve sinema hayatına da 'Köyde Bir Kız Sevdim' filmiyle başlayan Şoray, Fatih’te oturan sıradan bir memur kızıyken Yeşilçam'ın sultanı oldu.

Üstelik öyle böyle bir 'sultanlıktan' da bahsetmiyoruz. Kendisine bu lakabın takılmasının belli başlı sebepleri var... İlk dönemlerde her türlü sahneye açık olan Şoray, gel zaman git zaman müstehcen sahne ve görüntülerinin seyircisiyle arasındaki bağı zedelediğine karar vermiş ve sonrasında da kendisine gelen yeni dizi veya film teklifinde meşhur 18 maddelik 'Türkan Şoray Kanunları'nı öne sürmüş.

222'den fazla filmde rol alarak Türkiye'de en çok film çeken kadın unvanı alan Türkan Şoray meşhur 'öpüşmeme' kuralı da dahil olmak üzere hepsi birbirinden iddialı 18 şartıyla daima masaya yumruğunu vuran kadın olduğu için 'sultan'ımız olmuş.