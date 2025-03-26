Prof. Dr. Celal Şengör'den Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Süreci Hakkında Ağır Sözler

CHP'ye yönelik açılan 'terör ve yolsuzluk' soruşturması ve sonrasında yaşananlar ülke gündemine bomba gibi oturdu.

Yalnızca ülkemizde değil dünya basınında büyük yankı uyandıran olaylar, Türkiye'nin dört bir yanında protestoların yapılmasına, halkın sesini hiç yükseltmediği kadar yükseltmesine sebep oldu.

Sürece ilişkin bir analiz de geçtiğimiz saatlerde Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. Şengör, İmamoğlu'nun tutuklanma kararı ve sonrasında yaşananları oldukça ağır sözlerle eleştirdi.