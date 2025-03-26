Prof. Dr. Celal Şengör'den Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Süreci Hakkında Ağır Sözler
Prof. Dr. Celal Şengör'den Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Süreci Hakkında Ağır Sözler
CHP'ye yönelik açılan 'terör ve yolsuzluk' soruşturması ve sonrasında yaşananlar ülke gündemine bomba gibi oturdu.
Yalnızca ülkemizde değil dünya basınında büyük yankı uyandıran olaylar, Türkiye'nin dört bir yanında protestoların yapılmasına, halkın sesini hiç yükseltmediği kadar yükseltmesine sebep oldu.
Sürece ilişkin bir analiz de geçtiğimiz saatlerde Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. Şengör, İmamoğlu'nun tutuklanma kararı ve sonrasında yaşananları oldukça ağır sözlerle eleştirdi.
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18 Mart'ta diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta ise "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı.
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Gündem bir an olsun durulmuyorken ve her geçtiğimiz dakika yeni bir gelişme yaşanıyorken, olan bitenle ilgili bir analiz de Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Dede ne dediğinin farkindamisin zaten ortalık karışık 😂