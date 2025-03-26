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Prof. Dr. Celal Şengör'den Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Süreci Hakkında Ağır Sözler

Prof. Dr. Celal Şengör'den Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanma Süreci Hakkında Ağır Sözler

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.03.2025 - 19:32

CHP'ye yönelik açılan 'terör ve yolsuzluk' soruşturması ve sonrasında yaşananlar ülke gündemine bomba gibi oturdu. 

Yalnızca ülkemizde değil dünya basınında büyük yankı uyandıran olaylar, Türkiye'nin dört bir yanında protestoların yapılmasına, halkın sesini hiç yükseltmediği kadar yükseltmesine sebep oldu. 

Sürece ilişkin bir analiz de geçtiğimiz saatlerde Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. Şengör, İmamoğlu'nun tutuklanma kararı ve sonrasında yaşananları oldukça ağır sözlerle eleştirdi.

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18 Mart'ta diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta ise "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı.

18 Mart'ta diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta ise "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu ile beraber yüzlerce insanın tutuklandığı süreç ülke gündemini derinden sarsarken yalnızca ülkemizde değil dünya basınında tepki çekti. 

19 Mart'tan bu yana her gün başta gençlerimiz olmak üzere yüzlerce insan Saraçhane'de toplanırken, ülkenin dört bir yanında büyüyen protestolar bir an olsun dinmedi.

Gündem bir an olsun durulmuyorken ve her geçtiğimiz dakika yeni bir gelişme yaşanıyorken, olan bitenle ilgili bir analiz de Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi.

Gündem bir an olsun durulmuyorken ve her geçtiğimiz dakika yeni bir gelişme yaşanıyorken, olan bitenle ilgili bir analiz de Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi.

Instagram hesabından, 'Akıl ve adalet arayışı' notu düştüğü bir video paylaşan Prof. Dr. Celal Şengör, 'Türkiye artık bir hukuk devleti değildir' dedi. 

Şengör, 

'Günlerdir halkından korkan bir iktidarın yaptığı akıl dışı hareketleri büyük bir endişeyle takip ediyorum. Bu hareketler, halkımızın artık taşan sabrının bir ifadesini örtmeye çalışıyor. Bu çok tehlikelidir, bunun yapılmaması lazımdır. 

Sokakta olanlar 'çapulcuların', 'vandalların' yaptıkları şeyler değil, vakur bir halkın hakkını arama mücadelesidir. Türkiye artık bir hukuk devleti değildir. Türkiye hukuk devletidir diyenler ne yazık ki artık doğruyu söylememektedirler. Buna kimse inanmamaktadır.

Türkiye'nin kendini bir şekilde temize çıkarması gerekmektedir. Bunun için de iktidarın mümkün olduğu kadar büyük bir hızla aklını başına almasında büyük bir fayda vardır.' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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maestro__

Dede ne dediğinin farkindamisin zaten ortalık karışık 😂